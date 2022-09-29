Кто взорвал "Северный поток"? Европа расследует мегадиверсию на главном газопроводе из России

Сейсмограф на острове Борнхольм Фото: German Centre for Georesearch

Он подтвердил озвученный накануне властями трех прибрежных стран вывод о том, что три взрыва на двух нитках газопровода были диверсией. Естественные причины аварии исключены.

"Это не совпадение. Все было спланировано, тщательно спланировано", - сказал Бёдсков.

Кому это выгодно?

Россия потеряла крупнейший и новейший газопровод в Европу, по которому, правда, не прокачивала газ, поскольку одну нитку Германия так и не сертифицировала, а другую Кремль перекрыл на очередном витке газовой войны против ЕС в попытке оказать давление и добиться снятия санкций, наложенных за нападение на Украину.

Кремль созвал на пятницу Совет Безопасности ООН и отмел предположения в причастности к аварии как "глупые и абсурдные".

"Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу", - сказал российским агентствам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Америка как ведущая мировая нефтегазовая держава выигрывает от сокращения российских поставок на европейский рынок и от роста цен на газ.

"Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. Они очень заинтересованы в дальнейшем получении этих суперприбылей", - цитирует Пескова "Интерфакс".

"Северный поток" Фото: EPA