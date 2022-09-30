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Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для кинематографистов

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Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для кинематографистов
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Никита Михалков
Никита Михалков Фото: скриншот видео

Кинорежиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков попросил об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников, задействованных в общественно значимых кинопроектах, сообщает "Медуза".

В своем обращении он подчеркнул, что речь идет именно об отсрочке. При этом Михалков настаивает, что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, должны быть завершены "в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность": "Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены".

Никита Михалков привел в пример советских кинематографистов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Напомним, Никита Михалков публично поддерживает военное вторжение РФ на территорию Украины и действия Кремля, критикуя тех, кто придерживается другого мнения. Так, ранее он высказался об Алле Пугачевой и заявил, что она "не нужна стране".

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, после чего многие россияне приняли решение временно покинуть страну. 29 сентября в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева с детьми спешно покинула РФ. Певица вместе с детьми якобы вылетела в Израиль из аэропорта Внуково. Правда, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила "Подъему", что ей об этом ничего не известно. Журналисты указывают, что страну Примадонна и дети покинули без обратных билетов. Для этого Алла Борисовна использовала частный джет.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.

После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", - написала она.

Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине "процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

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