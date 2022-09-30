Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для кинематографистов

В своем обращении он подчеркнул, что речь идет именно об отсрочке. При этом Михалков настаивает, что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, должны быть завершены "в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность": "Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены".

Никита Михалков привел в пример советских кинематографистов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Напомним, Никита Михалков публично поддерживает военное вторжение РФ на территорию Украины и действия Кремля, критикуя тех, кто придерживается другого мнения. Так, ранее он высказался об Алле Пугачевой и заявил, что она "не нужна стране".