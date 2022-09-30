Свидетельство о смерти королевы говорит об очень печальном факте

Свидетельство о смерти, которое опубликовал Национальный архив Шотландии, раскрывает некоторые детали момента смерти Ее Величества.

Время смерти королевы было установлено в 15:10 по местному времени (17:10 по латвийскому времени), а это значит, что не все близкие члены семьи в этот момент находились рядом с ней.

Фото: Reuters/Scanpix

В это время большая часть семьи Елизаветы II все еще была на пути в Шотландию в надежде побыть с ней в ее последние минуты. В тот момент в самолете находились принцы Уильям, Эндрю и Эдвард, а также супруга принца Эдварда Софи, графиня Уэссекская.

Фото: Reuters/Scanpix

Они прибыли в замок Балморал только около 17:00. Принц Гарри прибыл еще позже, около 20:00, через полтора часа после официального объявления о смерти.

Согласно свидетельству о смерти, дочь королевы принцесса Анна находилась с ней, поскольку именно она указана как лицо, предоставившее информацию о смерти Ее Величества.

Также СМИ сообщают, что ее питомцы - два корги - лежали в постели королевы до последнего момента.