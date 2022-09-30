В четверг, 29 сентября, въехать в Латвию не было позволено 29 иностранцам, сообщили сотрудники Государственной пограничной охраны.
Граница на замке: за сутки в Латвию не пустили 29 иностранцев
Сотрудники пограничных контрольно-пропускных пунктов в Виентули, Терехово и Силене не позволили въехать в Латвию 14 гражданам России, у которых не было действующей визы или вида на жительство, четырем гражданам Молдовы, которые не смогли обосновать цель въезда и пребывания, и одному гражданину Украины, не имевшему действующего проездного документа.
Еще десяти гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Они вернулись в страну отправления.
Всего в четверг на внешних границах и внутри страны было выявлено 58 правонарушителей. На внешних границах выявлено 42 нарушителя границы.
В свою очередь за сутки внешнюю границу Латвии пересекли 266 граждан России, что в среднем в четыре раза меньше, чем в соседних странах - Эстонии и Литве, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе (VRS).
VRS сообщает, что ситуация на внешней границе стабильная и находится под контролем.
С 19 сентября, когда вступили в силу ограничения на несущественные поездки, установленные решением правительства, поток граждан России сократился на 20%.
Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересекли 3377 граждан России - только те, которые соответствуют исключительным категориям, определенным постановлением правительства.
Только 15% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 40% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работники, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.
Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.
На "зеленой" границе с Россией не было случаев, когда лица пытались нелегально пересечь ее для въезда в Латвию.
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