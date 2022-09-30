Граница на замке: за сутки в Латвию не пустили 29 иностранцев

Сотрудники пограничных контрольно-пропускных пунктов в Виентули, Терехово и Силене не позволили въехать в Латвию 14 гражданам России, у которых не было действующей визы или вида на жительство, четырем гражданам Молдовы, которые не смогли обосновать цель въезда и пребывания, и одному гражданину Украины, не имевшему действующего проездного документа.

Еще десяти гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Они вернулись в страну отправления.

Всего в четверг на внешних границах и внутри страны было выявлено 58 правонарушителей. На внешних границах выявлено 42 нарушителя границы.

В свою очередь за сутки внешнюю границу Латвии пересекли 266 граждан России, что в среднем в четыре раза меньше, чем в соседних странах - Эстонии и Литве, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе (VRS).

VRS сообщает, что ситуация на внешней границе стабильная и находится под контролем.

С 19 сентября, когда вступили в силу ограничения на несущественные поездки, установленные решением правительства, поток граждан России сократился на 20%.