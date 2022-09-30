В США военврач-трансгендер и ее супруга обвинены в шпионаже на Россию

По словам прокуроров, эта пара из патриотических соображений хотела помочь российскому правительству "получить информацию о состоянии здоровья лиц, имеющих отношение к армии и правительству США".

Майор Генри служила на крупной военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. В обвинительном акте говорится, что она намеревалась использовать свое право доступа к секретной информации, чтобы ознакомиться с медицинскими картами пациентов госпиталя в Форт-Брэгг, а также другого неназванного медицинского учреждения.

Доктор Габриелян, в свою очередь, работала в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе и, предположительно, несколько месяцев назад, уже после начала военного вторжения России в Украину, предложила российскому посольству в Вашингтоне свою помощь.

В середине августа с ней связался человек, утверждавший, что является сотрудником российского посольства, однако на самом деле это был тайный агент ФБР.

Во время их встречи, как сказано в обвинительном акте, доктор Габриелян заявила агенту, что "движимая чувством патриотизма по отношению к России, она готова оказать ей любую помощь, даже если это будет означать для нее увольнение или тюрьму".

Габриелян обвиняется в том, что вовлекла в заговор свою супругу и сообщила агенту, что имеет доступ к медицинской информации на американской военной базе и знает, как ведется подготовка военных, которые оказывают помощь Украине.

В ходе новой встречи, которая состоялась тем же днем, уже майор Генри сообщила агенту под прикрытием, что ею тоже движет чувство патриотизма по отношению к России и что она готова вступить в ряды российских вооруженных сил.

При этом майор выразила опасения по поводу возможного нарушения американского Закона о мобильности и подотчётности медицинского страхования (HIPAA), в чем, собственно, эту пару теперь и обвиняют.