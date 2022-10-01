В России 27-летний рэпер покончил собой: он не хотел быть мобилизованным

Сообщается, что смерть молодого исполнителя вызвала огромный резонанс в Сети. Информацию о гибели Петунина подтвердили те, кто его хорошо знал. Подписчики рэпера были шокированы этой новость. Известно, что музыкант сорвался с большой высоты - выше 10 этажа.

В одной из последних публикаций Walkie T заявил, что не хочет быть мобилизованным. Он объяснил, что у него имеется отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.

В Сети есть предсмертная записка, обращенная к девушке Ивана: "Любимый котик, выхода не было… Я делал все, чтобы ты была максимально счастлива. Но настало темное время. И я надеюсь, что ты сможешь его пережить. Помни всегда, что я тебя люблю. Береги память обо мне. У человека остается только имя, и я не запятнаю его. Хочу, чтобы люди помнили, что я жил по совести и умер за свои принципы".