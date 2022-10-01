27-летний рэпер из Краснодара Walkie T (наст. имя - Иван Петунин) покончил жизнь самоубийством, пишет StarHit.ru.
В России 27-летний рэпер покончил собой: он не хотел быть мобилизованным
Сообщается, что смерть молодого исполнителя вызвала огромный резонанс в Сети. Информацию о гибели Петунина подтвердили те, кто его хорошо знал. Подписчики рэпера были шокированы этой новость. Известно, что музыкант сорвался с большой высоты - выше 10 этажа.
На место происшествия была вызвана полиция. Подробности трагедии не сообщаются.
В одной из последних публикаций Walkie T заявил, что не хочет быть мобилизованным. Он объяснил, что у него имеется отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.
В Сети есть предсмертная записка, обращенная к девушке Ивана: "Любимый котик, выхода не было… Я делал все, чтобы ты была максимально счастлива. Но настало темное время. И я надеюсь, что ты сможешь его пережить. Помни всегда, что я тебя люблю. Береги память обо мне. У человека остается только имя, и я не запятнаю его. Хочу, чтобы люди помнили, что я жил по совести и умер за свои принципы".
Ранее Walkie T выпустил новый альбом Walk Out Boy 3. Он призвал послушать его треки, что понять, каким он был человеком.
Заниматься музыкой Walkie T начал еще будучи подростком. После он стал полуфиналистом третьего сезона краснодарской батл-площадки Slovo. Его видео на пике карьеры собирали по шесть миллионов просмотров. В 2017 году Иван оказался в психоневрологическом диспансере на лечении. После он продолжил музыкальную карьеру.
Напомним, что сразу после объявления о частичной военной мобилизации (21 сентября) резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.
Ранее российская журналистка Ксения Собчак опубликовала новый пост в Instagram, в котором прокомментировала массовый отъезд жителей из России после объявления частичной мобилизации. Она отметила что почти все ее друзья покинули страну.
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