"Провести страну через бурные воды": Эгил Левитс проголосовал в Пурвциемсе

Президент призвал всех граждан Латвии выполнить свой гражданский долг, пойти на выборы и выбрать партию, которая будет разумной и сможет "вести Латвию по бурным водам" в ближайшие четыре года.

"Предложение у нас действительно хорошее, есть партии чуть более консервативные, есть более либеральные партии, партии национально ориентированные. Есть предложение на весь спектр, и сегодня я сделал свой выбор", - сказал Левитс, добавив, что не следует голосовать за партии, поддерживающие идеологию Кремля, и за те, которые, как видно сразу, скоро распадутся.

Президент также подчеркнул, что нельзя оставлять руководство страной людям и партиям, которые абсолютно на это не способны, которым, возможно, даже нет дела до будущего и существования Латвии. "В нынешней геополитической ситуации это имеет самое решающее значение", - сказал Левитс.