Следующие четыре года будут трудными для Латвии, поэтому нам нужны Сейм и правительство, которые смогут провести страну через бурные воды, заявил журналистам сегодня, 1 октября, после голосования на выборах в Сейм 14-го созыва в Пурвциемской средней школе президент Латвии Эгил Левитс.
"Провести страну через бурные воды": Эгил Левитс проголосовал в Пурвциемсе
Президент призвал всех граждан Латвии выполнить свой гражданский долг, пойти на выборы и выбрать партию, которая будет разумной и сможет "вести Латвию по бурным водам" в ближайшие четыре года.
"Предложение у нас действительно хорошее, есть партии чуть более консервативные, есть более либеральные партии, партии национально ориентированные. Есть предложение на весь спектр, и сегодня я сделал свой выбор", - сказал Левитс, добавив, что не следует голосовать за партии, поддерживающие идеологию Кремля, и за те, которые, как видно сразу, скоро распадутся.
Президент также подчеркнул, что нельзя оставлять руководство страной людям и партиям, которые абсолютно на это не способны, которым, возможно, даже нет дела до будущего и существования Латвии. "В нынешней геополитической ситуации это имеет самое решающее значение", - сказал Левитс.
Он отметил, что первой задачей следующего Сейма будет преодоление зимы и энергетического кризиса, также новое правительство и Сейм должны будут сориентировать экономику и образование Латвии так, чтобы страна не отставала и продолжала ориентироваться на развитие.
Левитс указал, что высокая явка в предыдущие дни голосования является хорошим признаком.
"Люди видят, что мы уже в буре, но она будет только усиливаться, и это заставляет людей больше думать о своем будущем и будущем своей страны", - сказал президент, добавив, что, по его мнению, в этих выборах примет участие больше избирателей, чем в предыдущих, а значит, повышается ответственность граждан и они лучше понимают свой долг.
В свою очередь супруга президент Андра Левите заявила, что все совершеннолетние граждане обязательно должны использовать возможность голосовать. "Вы можете посвятить этот день своей стране, потому что в конце концов мы выберем людей, которые будут определять наше будущее по крайней мере на следующие четыре года", - сказала Левите.
Как сообщалось, сегодня проходят выборы в 14-й Сейм. Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!