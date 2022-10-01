В Риге активность избирателей ниже, чем четыре года назад, в Даугавпилсе - наоборот

Так, в период с 7 до 16 часов в Риге активность избирателей составила неполные 30%, тогда как на прошлых выборах в Сейм активность за это время составила 35,7%.

На вопрос об очередях у участков глава комиссии отметил, что число избирательных участков установлено законом, поэтому ни коим образом нельзя сказать, что участков мало и очереди возникают именно поэтому.

Говоря о новой системе электронной регистрации избирателей, с которой с утра возникли небольшие проблемы, Звиедрис подтвердил, что в течение дня никаких сложностей с ней не возникало. Кроме того, есть резервная система, которую можно использовать, если возникли проблемы с электронной регистрацией, так что это ни коим образом не может затянуть процесс голосования.

В Даугавпилсе голосуют более активно, чем на предыдущих выборах в Сейм

По сравнению с предыдущими парламентскими выборами явка в Даугавпилсе на этих выборах значительно выше, сообщили агентству LETA в избирательных комиссиях участков в центре города.

Горожане активно голосовали в ходе предварительного голосования, а сегодня, в день выборов, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, у некоторых участков с самого утра образовались очереди.

Галерея: Выборы в Сейм в Даугавпилсе

Голосование в Даугавпилсе проходит спокойно, без инцидентов. Ни на избирательных участках, ни вблизи них не было констатировано попыток агитации за тот или иной список.

Председатель Даугавпилсской избирательной комиссии Анна Кокина сообщила агентству LETA, что выборы в городе проходят в штатном режиме.