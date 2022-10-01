Пабрикс: "Мы не хотим видеть сумасшедших популистов в правительстве"

Если "Для развития/За!" войдет в правительственную коалицию, то оно не готово сотрудничать с партиями, которые не поддерживают Украину. "Мы также не хотим видеть сумасшедших популистов", - сказал министр.

"Я бы хотел, чтобы ядро следующего правительства сформировали партии нынешнего правительства. Это было бы правильно для развития страны", - сказал Пабрикс.

Он воздержался от комментариев о возможных результатах "Для развития/За!" на выборах, призвав дождаться окончания голосования.

"Для развития/За!" - прагматичная сила, которая готова продолжать реформы, подчеркнул кандидат в премьеры.