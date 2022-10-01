Сб, 1.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Пабрикс: "Мы не хотим видеть сумасшедших популистов в правительстве"

rus.tvnet.lv/LETA
Пабрикс: "Мы не хотим видеть сумасшедших популистов в правительстве"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Артис Пабрикс
Артис Пабрикс Фото: Zane Bitere/LETA

Кандидат в премьеры объединения "Для развития/За!", министр обороны Артис Пабрикс хотел бы, чтобы ядро нового правительства сформировали представители нынешних правящих партий.

Если "Для развития/За!" войдет в правительственную коалицию, то оно не готово сотрудничать с партиями, которые не поддерживают Украину. "Мы также не хотим видеть сумасшедших популистов", - сказал министр.

"Я бы хотел, чтобы ядро следующего правительства сформировали партии нынешнего правительства. Это было бы правильно для развития страны", - сказал Пабрикс.

Он воздержался от комментариев о возможных результатах "Для развития/За!" на выборах, призвав дождаться окончания голосования.

"Для развития/За!" - прагматичная сила, которая готова продолжать реформы, подчеркнул кандидат в премьеры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх