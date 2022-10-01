Кандидат в премьеры объединения "Для развития/За!", министр обороны Артис Пабрикс хотел бы, чтобы ядро нового правительства сформировали представители нынешних правящих партий.
Пабрикс: "Мы не хотим видеть сумасшедших популистов в правительстве"
Пабрикс: "Мы не хотим видеть сумасшедших популистов в правительстве"
Если "Для развития/За!" войдет в правительственную коалицию, то оно не готово сотрудничать с партиями, которые не поддерживают Украину. "Мы также не хотим видеть сумасшедших популистов", - сказал министр.
"Я бы хотел, чтобы ядро следующего правительства сформировали партии нынешнего правительства. Это было бы правильно для развития страны", - сказал Пабрикс.
Он воздержался от комментариев о возможных результатах "Для развития/За!" на выборах, призвав дождаться окончания голосования.
"Для развития/За!" - прагматичная сила, которая готова продолжать реформы, подчеркнул кандидат в премьеры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова