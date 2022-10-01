Результаты выборов: победило "Новое Единство", "Согласие" и "Для развития/За!" не прошли, Росликов в Сейме

На выборах в 14-й Сейм после подсчета 100% голосов лидеры - "Новое Единство" (18,97% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,44%) и "Объединенный список" (11,01%).

Далее следуют Национальное объединение - 9,29% голосов, "За стабильность!" - 6,80%, "Латвия на первом месте" - 6,24%, "Прогрессивные" - 6,16%, "Для развития/За!" - 4,97%, "Согласие" - 4,81%.

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,67%, Русский союз Латвии с 3,63%, "Суверенная власть" с 3,24% "Консервативные" с 3,09%, и "Республика" с 1,76% голосов.

До сих пор в качестве первого кандидата на пост премьер-министра партии чаще всего упоминали лидера списка "Нового Единства", нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, а в числе партий потенциального "ядра коалиции" чаще всего упоминаются "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, которые в случае такого исхода выборов будут иметь нестабильное большинство в количестве 54 голосов.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Потенциальный состав 14-го Сейма

После обобщения информации со всех избирательных участков, "Новое Единство" в новом Сейме получает 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16 мандатов, "Объединенный список" - 15 мандатов, а Национальное объединение - 13 мест в парламенте. В свою очередь партия "За стабильность!" получает 11 мест, "Прогрессивные" - 10 мест, а "Латвия на первом месте" - 9. "Для развития/За!" и "Согласие" остались за пределами 5-процентного барьера.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм