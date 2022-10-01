Политолог: опросы избирателей указывают на радикализацию русскоязычных

По его словам, возможный провал "Согласия" и хороший результат партии "За стабильность!" свидетельствует о серьезной проблеме - радикализации части русскоязычных избирателей.

"Понадобится активная интеграционная политика, а нынешний министр культуры на это не способен", - сказал Икстенс.

Он также назвал неожиданным предварительный результат "Нового Единства", поскольку такой результат является большим успехом для критикуемой партии премьер-министра.

Икстенс заявил, что для результата "Нового Единства" важна была деятельность министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в последние месяцы, а также тот факт, что многим явно нравится такой "мирный персонаж", как премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Наверное, люди это ценят. Кариньш все же провел эту сложную коалицию через кризис Covid-19, через нынешний кризис.

Возможно, голосование за "Новое Единство" - из милосердия и благодарности", - сказал Икстенс.

В то же время, по его мнению, Кариньш не должен быть следующим премьер-министром, потому что он не является кризисным премьер-министром. На Кариньше лежит ответственность за работу правительства во время коронавирусного кризиса и "разбазаривание" крупных сумм денег. По мнению Икстенса, Кариньш - слабый премьер-министр.

Также Икстенс выделил, по его мнению, "очень респектабельный" результат Союза зеленых и крестьян (СЗК), несмотря на достаточно широкую критику со стороны СМИ и отказ приглашать кандидата в премьер-министры от СЗК Айвара Лембергса на дебаты.

"Это свидетельствует о том, что СЗК - сильный бренд, который смог получить тот же результат, что и четыре года назад. Это свидетельствует об очень стабильном круге избирателей, а также о том, что Латвийская зеленая партия не играла в объединении существенной роли", считает политолог.