Видео ⟩ "Все грибы разлетелись!". В Гаркалне на шоссе был сбит пенсионер

Александр, водитель автомобиля марки Volkswagen, рассказал, что пожилой мужчина ехал по островку, и Александр уже начал тормозить, подъезжая к соответствующему краю, но затем водитель электровелосипеда, вероятно, для того, чтобы быстрее пересечь шоссе, просто бросился под машину.

Александр говорит, что после инцидента тут же остановился и отправился на помощь к пострадавшему. Проходивший мимо земессарг тоже остановился и помог. Александр вызвал медиков. У пострадавшего была легкая травма головы, а также он жаловался на боли в ребрах.

Пенсионер, скорее всего, возвращался домой со сбора грибов в лесах Гаркалне. В руке у него была плетеная корзина, полная лесных богатств, которые после удара разлетелись во все стороны. Александр дождался членов семьи пострадавшего, которые забрали и сломанный велосипед, и поврежденную корзину с грибами.

Сын пенсионера отметил, что сбитый пожилой мужчина находится в том возрасте, когда уже не может водить машину и не может даже пройти медкомиссию. Непонятно только, почему он катается на двухколесном транспортном средстве, смущен Александр, который считает, что это должно быть категорически запрещено.

В службе Неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщили, что жизни пенсионера ничего не угрожает. "Пострадавшему оказана помощь, он получил травмы нескольких частей тела, и в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение", - пояснила представитель NMPD Инга Витола.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)