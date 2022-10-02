Директор Исследовательского центра геополитики, доцент Рижского университета Страдиня Марис Анджанс поясняет, что благодаря победе "Нового единства" на выборах в 14-й Сейм ожидается, что направление внешней политики и безопасности Латвии продолжится. Поэтому с точки зрения геополитической ориентации Латвии эти выборы можно считать скучными.
Мнение ⟩ Самый большой сюрприз на выборах - голоса русскоязычных
Анджанс подчеркивает, что Россия сейчас слишком занята войной в Украине и другими проблемными вопросами на постсоветском пространстве. Поэтому влияние российских интересов, скорее всего, не будет характеризовать работу 14-го Сейма. Большинство политических партий, вошедших в Сейм, имеют сильную трансатлантическую позицию и настроены проевропейски.
- Как вы оцениваете успех партии "За стабильность!" и неудачный старт "Согласия" на выборах в 14-й Сейм? Можно ли говорить о радикализации русскоязычного населения Латвии?
В целом, успешный старт партии "За стабильность!" и голосование русскоязычных – самая большая неожиданность на этих выборах. Следует отметить, что "Согласие" победило на выборах в Сейм 13-го созыва. Не думаю, что русскоязычный избиратель радикализировался.
В любом случае русскоязычные неоднородны и представляют разные интересы.
"Согласие" осудило вторжение России в Украину. Другой пример — события 9 и 10 мая этого года. Кроме того, для этой части электората также характерна растерянность, учитывая ограниченную доступность российского медиапространства и интернет-ресурсов в Латвии. Наконец, для "Согласия" также характерно отсутствие харизматичных лидеров. Многие русскоязычные считали, что "Согласие" не защищает их интересы. "За стабильность!" предложила альтернативу.
Война России в Украине также многое изменила в латвийской политике.
- Можно ли делать выводы о влиянии России на внутреннюю политику Латвии после результатов выборов?
- Россия сейчас очень занята другими делами и особо не отреагировала на внешнюю политику Латвии, которая заняла активную позицию и выступает против войны России в Украине. Россия заинтересована в странах Балтии, но в настоящее время основное внимание уделяется Украине и другим бывшим советским республикам. В кавказском регионе актуален вопрос Армении, которая на данный момент разочарована организацией Договора о коллективной безопасности. Важный вопрос и о Молдове, которая продолжает сближаться с ЕС. Различные проблемы можно увидеть и в Средней Азии – конфликт между Таджикистаном и Киргизией, Казахстан также беспокоит интересы России. Влиять на что-то в Латвии сейчас для России не в приоритете.
- Может ли возвращение "олигархических" партий во внутреннюю политику Латвии что-либо изменить во внешней политике Латвии, например, в отношении ЕС?
- Я так не думаю. Этим партиям гарантировано место в оппозиции именно потому, что они не дистанцируются от своих лидеров. Я не вижу больших шансов ни в одном из вариантов коалиции, чтобы интересы этих людей могли оказать серьезное влияние. Неясно, смогут ли они на что-то повлиять из оппозиции. Скорее, просто выскажу свое мнение. Большинство политических партий, вошедших в Сейм, имеют сильную трансатлантическую позицию и являются проевропейскими.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!