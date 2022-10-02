Мнение ⟩ Самый большой сюрприз на выборах - голоса русскоязычных

Война России в Украине также многое изменила в латвийской политике.

- Можно ли делать выводы о влиянии России на внутреннюю политику Латвии после результатов выборов?

- Россия сейчас очень занята другими делами и особо не отреагировала на внешнюю политику Латвии, которая заняла активную позицию и выступает против войны России в Украине. Россия заинтересована в странах Балтии, но в настоящее время основное внимание уделяется Украине и другим бывшим советским республикам. В кавказском регионе актуален вопрос Армении, которая на данный момент разочарована организацией Договора о коллективной безопасности. Важный вопрос и о Молдове, которая продолжает сближаться с ЕС. Различные проблемы можно увидеть и в Средней Азии – конфликт между Таджикистаном и Киргизией, Казахстан также беспокоит интересы России. Влиять на что-то в Латвии сейчас для России не в приоритете.

- Может ли возвращение "олигархических" партий во внутреннюю политику Латвии что-либо изменить во внешней политике Латвии, например, в отношении ЕС?

- Я так не думаю. Этим партиям гарантировано место в оппозиции именно потому, что они не дистанцируются от своих лидеров. Я не вижу больших шансов ни в одном из вариантов коалиции, чтобы интересы этих людей могли оказать серьезное влияние. Неясно, смогут ли они на что-то повлиять из оппозиции. Скорее, просто выскажу свое мнение. Большинство политических партий, вошедших в Сейм, имеют сильную трансатлантическую позицию и являются проевропейскими.