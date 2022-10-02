Пабрикс признал поражение и завершает активную политическую деятельность

"От всего сердца благодарю всех сторонников, а также тех, кто за меня не голосовал. Я проиграл на выборах и мой активный этап на руководящих должностях в политике Латвии заканчивается. До создания нового правительства продолжу исполнять обязанности министра обороны с чистой совестью как патриот Латвии", - написал министр в Twitter.