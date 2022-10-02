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Пабрикс признал поражение и завершает активную политическую деятельность

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Пабрикс признал поражение и завершает активную политическую деятельность
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Артис Пабрикс (справа) в ожидании результатов выборов в Сейм 14-го созыва
Артис Пабрикс (справа) в ожидании результатов выборов в Сейм 14-го созыва Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в воскресенье, 2 октября, министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") в микроблоге Twitter поблагодарил как тех, кто его поддержал, так и тех, кто не голосовал за него.

"От всего сердца благодарю всех сторонников, а также тех, кто за меня не голосовал. Я проиграл на выборах и мой активный этап на руководящих должностях в политике Латвии заканчивается. До создания нового правительства продолжу исполнять обязанности министра обороны с чистой совестью как патриот Латвии", - написал министр в Twitter.

Галерея: "Для развития/За!"ждет результатов выборов

Отметим, что перед самим финишем подсчета голосов стало понятно, что "Для развития/За!"могут не пройти в Сейм 14-го созыва. Это второй сюрприз выборов наравне с крахом "Согласия". 

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