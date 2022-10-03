Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для каждого знака Зодиака: важное событие все определит

Стрелец

Стрельцы смогут на этой неделе исправить свою судьбу, вернув жизнь в нужное русло. Ничего невозможного попросту не существует. Возможности Стрельцов будут ограничиваться лишь их продуктивностью и верой в себя. В конце недели эти люди могут стать восприимчивыми к критике. Именно поэтому астрологи советуют любую информацию проверять на достоверность, а также не верить никому на слово. Сейчас астрологический расклад таков, что на первое место по важности выходит самостоятельность. Нужно полагаться только на себя.

Козерог

Козерогам в благоприятный период с 3 по 9 октября важно избегать ругани и ссор, а также поменьше общаться с людьми, которые умеют лишь критиковать всех вокруг. Лучший способ обойти стороной неприятности в общении - игнорирование. Не стоит наживать себе врагов в лице провокаторов. Пускай они думают, что их действия приносят какой-то успех. Козерогам стоит стать хитрее и дальновиднее. Это гарантирует им счастье и стабильность во всех сферах.

Водолей

Меркурий и сильная Венера помогут Водолеям открыть свои чакры и стать сильнее, продуктивнее, умнее. В эти семь дней нужно беречь свои нервы, ведь в противном случаем можно упустить удачу. Сохранение хорошего настроения гарантирует Водолеям счастье и удачу в делах, в любви. Несмотря на то, что планеты на стороне этих людей, важно помнить, что от неверного шага не застрахован никто. Астрологи рекомендуют всем рожденным под созвездием Водолея как следует продумывать свои планы и не рисковать понапрасну.

Рыбы

Рыбы - типичные люди-сангвиники. Они крайне общительны и умеют заводить новые знакомства. Эти навыки помогут им стать счастливее. Важно лишь заранее правильно расставить приоритеты. Возможно, что на этой неделе нужно будет уделить больше внимания своим родственникам и второй половинке, а не друзьям. Встречи в интересных местах со своими товарищами гарантируют Рыбам хорошее настроение, как и домашние посиделки с родственниками и любимым человеком. Рыбы будут нарасхват, что благотворно отразится на их уверенности в себе.