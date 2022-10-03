На этой неделе в свои законные права полноценно вступает октябрь. Астрологи DailyHoro рассказали, каким будет настроение ночных светил, как они будут помогать нам укреплять позиции в разных сферах жизни, и дали советы представителям каждого знака Зодиака.
Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для каждого знака Зодиака: важное событие все определит
По словам экспертов, грядет одно важное событие, которое станет определяющим на этой неделе. Речь идет об избавлении Меркурия от ретро-фазы.
Это прекрасное астрологическое событие откроет перед нами все двери и позволит изменить судьбу к лучшему.
Начните правильно формулировать свои желания - это будет главным условием успеха.
Овен
Вселенная будет стараться изо всех сил направлять Овнов по верному пути. Во всех неприятных событиях, если таковые, конечно, будут, важно искать нечто хорошее. Если найти что-то позитивное не получится, то не стоит ругать судьбу. Также не следует искать виновных в своих проколах, если будет допущена досадная ошибка. Умение брать на себя ответственность поможет Овнам сохранить свою репутацию. В этот период можно смело знакомиться с новыми людьми и совершать важные покупки.
Телец
Тельцам сейчас нельзя прохлаждаться и ждать у моря погоды. Важно с самого утра понедельника включиться по максимуму в работу и дела. Полезно будет ставить перед собой новые цели. Важно помнить, что у любой медали есть и обратная сторона. Если все будет плохо - значит, где-то Тельцы смогут одержать победу, и наоборот - если все двери начнут открываться перед ними слишком легко, необходимо проанализировать свое положение и попробовать найти подвох. Возможно, его попросту не будет.
Близнецы
Близнецам важно полностью фокусироваться на рабочем процессе, особенно если их работа связана с интеллектуальной деятельностью. В любви тоже придется постараться ради своего счастья. Астрологи не советуют представителям данного знака Зодиака ставить себя в жесткие рамки, выбирая главную сферу жизни. В принципе, Меркурий готов помочь Близнецам преуспеть сразу во всем. Нужно лишь правильно все спланировать, чтобы в жизни было меньше хаоса и неразберихи.
Рак
Ракам в период с 3 по 9 октября срочно нужно попробовать улучшить отношения с друзьями. Если в недавнем прошлом были какие-то разногласия, то их получится преодолеть. Это очень важное время и для налаживания деловых отношений. Также можно попробовать помириться с родственниками, если ранее были сказаны какие-то неприятные слова в их адрес. Раки, которые умеют просить прощения, станут на порядок счастливее. Лучший выход из любой сложной ситуации сейчас - это действовать, а не ждать, пока все изменится само по себе.
Лев
У Львов будет очень приятная и важная неделя. Меркурий не является главным покровителем этих людей, но с его помощью они точно станут счастливее. Жизнь заиграет новыми красками, поэтому Львы смогут выйти на новый уровень развития. Если вдруг произойдет что-то не самое приятное, нужно будет максимально быстро снять тревожность, чтобы не страдала продуктивность, а внутренняя дисгармония сошла на нет, уступив место спокойствию и холодному расчету.
Дева
Девам Меркурий принесет максимум пользы. Чтобы планета полностью раскрыла свой потенциал, представителям этого знака Зодиака необходимо привести в порядок дом, очистить его, благодаря чему из жизни Дев уйдут сплетни, негатив, болезни и неудачи. Не исключено, что в период с 3 по 9 октября изменится мировоззрение Дев и их взгляды на привычные вещи. В работе они могут смело приступать к разработке принципиально новых идей. Это очень продуктивное время в творческом плане, так что важно двигаться вперед и раскрывать полностью свой потенциал. Не исключено, что хорошим помощником для Дев станет интуиция.
Весы
Весам стоит привлечь себе на помощь силу стихии Воздуха. Это будет их время, их выход на сцену. Сила стихии поможет сгладить внутренние переживания, а также обрести уверенность, ощущение свободы, любви к жизни. Про эту неделю многое можно сказать одной поговоркой: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Это значит, что в период с 3 по 9 октября в жизни Весов может произойти что-то не очень приятное, но впоследствии это станет причиной новых приятных событий, запустит какие-то важные и позитивные механизмы в жизни этих людей.
Скорпион
У Скорпионов неделя может начаться с легкого беспокойства, негативные последствия которого могут затронуть все сферы жизни, включая любовь и финансы. Позитивные люди не захотят общаться со Скорпионами, которые постоянно переживают и нервничают. Лучший выход из данной ситуации - просто не говорить никому о своих мыслях и догадках. Ночные светила помогут Скорпионам стать лучше, избавившись от зависти и обид. Это время позитивных внутренних изменений.
Стрелец
Стрельцы смогут на этой неделе исправить свою судьбу, вернув жизнь в нужное русло. Ничего невозможного попросту не существует. Возможности Стрельцов будут ограничиваться лишь их продуктивностью и верой в себя. В конце недели эти люди могут стать восприимчивыми к критике. Именно поэтому астрологи советуют любую информацию проверять на достоверность, а также не верить никому на слово. Сейчас астрологический расклад таков, что на первое место по важности выходит самостоятельность. Нужно полагаться только на себя.
Козерог
Козерогам в благоприятный период с 3 по 9 октября важно избегать ругани и ссор, а также поменьше общаться с людьми, которые умеют лишь критиковать всех вокруг. Лучший способ обойти стороной неприятности в общении - игнорирование. Не стоит наживать себе врагов в лице провокаторов. Пускай они думают, что их действия приносят какой-то успех. Козерогам стоит стать хитрее и дальновиднее. Это гарантирует им счастье и стабильность во всех сферах.
Водолей
Меркурий и сильная Венера помогут Водолеям открыть свои чакры и стать сильнее, продуктивнее, умнее. В эти семь дней нужно беречь свои нервы, ведь в противном случаем можно упустить удачу. Сохранение хорошего настроения гарантирует Водолеям счастье и удачу в делах, в любви. Несмотря на то, что планеты на стороне этих людей, важно помнить, что от неверного шага не застрахован никто. Астрологи рекомендуют всем рожденным под созвездием Водолея как следует продумывать свои планы и не рисковать понапрасну.
Рыбы
Рыбы - типичные люди-сангвиники. Они крайне общительны и умеют заводить новые знакомства. Эти навыки помогут им стать счастливее. Важно лишь заранее правильно расставить приоритеты. Возможно, что на этой неделе нужно будет уделить больше внимания своим родственникам и второй половинке, а не друзьям. Встречи в интересных местах со своими товарищами гарантируют Рыбам хорошее настроение, как и домашние посиделки с родственниками и любимым человеком. Рыбы будут нарасхват, что благотворно отразится на их уверенности в себе.
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