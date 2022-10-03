Видео ⟩ Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии и Латвии ни на сантиметр

На прошлой неделе очереди на погранпереходах в Псковской области стали увеличиваться. "С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой стороны, удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России", - сказал в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран.

К сожалению, пограничный контроль в России занимает много времени. "По словам людей, которые пересекли границу, время ожидания на российской стороне иногда доходило до двух дней, и в основном они ждали пересечения границы без еды и питья, они мерзли. С нашей стороны очереди нет", - сказал Маран.

Схожая ситуация сложилась и на российско-латвийской границе.

По словам волонтеров, российские таможенники очень медленно и неохотно пропускают украинцев. Чтобы пересечь границу приходится ждать несколько суток.

"Проблема на стороне России, где очень-очень много народа. Их пускают очень медленно, иногда они ждут 4-5 суток на улице", - говорит волонтер Монта Вецозола из общества Tavi draugi.

Также поступают сведения, что российские пограничники могут закрыть границу для всех беженцев из-за "проступка одного" человека. "Очень часто придумывают разные причины. Вот сейчас на 4 часа закроем, потому что какой-то мужчина сделал шаг не в ту сторону", - добавляет Вецозола.

По словам самих беженцев, в очереди на российско-латвийской границе уже умерли две женщины.

Кроме того, сообщается, что в очереди на пересечении границы много пожилых, людей с инвалидностью, беременных и новорожденных.