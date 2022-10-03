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Видео ⟩ Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии и Латвии ни на сантиметр

Арвед Брейдакс rus.tvnet.lv
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Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии и Латвии ни на сантиметр
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Очередь на погранпукте "Куничина Гора".
Очередь на погранпукте "Куничина Гора". Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

Украинские военные беженцы, которые уже несколько дней ждут въезда в Эстонию на пограничных пунктах Печор, в воскресенье не продвинулись ни на шаг к своей цели и находятся во власти все более холодных погодных условий.

"За весь день мы не продвинулись ни на сантиметр, - рассказала ожидающая пересечения границы женщина в видео, отправленном "Псковской губернии". – Те, кто ближе к воротам, говорят, что одна из групп прошла [через границу], но если она прошла, то мы должны были подойти ближе [к пограничному пункту], но этого не произошло. У нас тут дети. Никакой информации не дают".

"О причинах "замедления границы" мы можем только предполагать, но это не меняет необходимости в помощи попавшим в беду людям, - сообщил в соцсетях председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. - Проблема огромная, касается всех пяти контрольно-пропускных пунктов на границе Псковской области с Эстонией и Латвией. На каждом КПП - сотни людей, в том числе пожилых и детей, очередь доходит до семи суток".

В воскресенье вечером было опубликовано и видео ситуации на погранпереходе "Шумилкино".

"Яблоко" собирает деньги, чтобы помочь военным беженцам, застрявшим на границе, а волонтеры развозят людям еду и одежду. На пограничный переход "Шумилкино", который находится напротив Лухамаа, отправляется помощь и из Пскова, и из Эстонии: одеяла и другие необходимые вещи.

На прошлой неделе очереди на погранпереходах в Псковской области стали увеличиваться. "С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой стороны, удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России", - сказал в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран. 

К сожалению, пограничный контроль в России занимает много времени. "По словам людей, которые пересекли границу, время ожидания на российской стороне иногда доходило до двух дней, и в основном они ждали пересечения границы без еды и питья, они мерзли. С нашей стороны очереди нет", - сказал Маран.

Схожая ситуация сложилась и на российско-латвийской границе.

По словам волонтеров, российские таможенники очень медленно и неохотно пропускают украинцев. Чтобы пересечь границу приходится ждать несколько суток.

"Проблема на стороне России, где очень-очень много народа. Их пускают очень медленно, иногда они ждут 4-5 суток на улице", - говорит волонтер Монта Вецозола из общества Tavi draugi.

Также поступают сведения, что российские пограничники могут закрыть границу для всех беженцев из-за "проступка одного" человека. "Очень часто придумывают разные причины. Вот сейчас на 4 часа закроем, потому что какой-то мужчина сделал шаг не в ту сторону", - добавляет Вецозола.

По словам самих беженцев, в очереди на российско-латвийской границе уже умерли две женщины.

Кроме того, сообщается, что в очереди на пересечении границы много пожилых, людей с инвалидностью, беременных и новорожденных.  

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