Трех мужчин подозревают в хищении средств ЕС в крупном размере

В 2015 году в полиции был начат уголовный процесс по хищению, совершенному в крупном размере или совершенному организованной группой, и легализации полученных преступным путем финансовых средств.

В ходе расследования получены доказательства того, что группа должностных лиц зарегистрированного в Латвии предприятия по предварительному сговору создало мошенническую схему и, используя различные предприятия, совершило хозяйственно необоснованные финансовые транзации, сообщила полиция.

Эти лица осуществили перечисление фиктивных финансовых средств из расчетного счета предприятия в рамках многократных сделок, которые образуют схему циклических сделок. Так была замаскирована истинная цель перечислений финансовых средств.

Это делалось с целью скрыть первоначальное происхождение перечисленных финансовых средств и вернуть их обратно с другим обоснованием тому же предприятию. Сделка состояла из нескольких этапов с искусственным удорожанием расходов на софинансирование проекта. Таким образом, чтобы хитростью получить субсидии государственного бюджета, была введена в заблуждение Служба поддержки села.

Мошенники таким образом добыли 120 тысяч евро. В сентябре расследование подошло к концу, дело было передано в прокуратуру Рижского суда для начала уголовного преследования.