Государственная полиция хочет обвинить трех мужчин о хищении средств структурных фондов Евросоюза в крупном размере, сообщила полиция.
Трех мужчин подозревают в хищении средств ЕС в крупном размере
В 2015 году в полиции был начат уголовный процесс по хищению, совершенному в крупном размере или совершенному организованной группой, и легализации полученных преступным путем финансовых средств.
В ходе расследования получены доказательства того, что группа должностных лиц зарегистрированного в Латвии предприятия по предварительному сговору создало мошенническую схему и, используя различные предприятия, совершило хозяйственно необоснованные финансовые транзации, сообщила полиция.
Эти лица осуществили перечисление фиктивных финансовых средств из расчетного счета предприятия в рамках многократных сделок, которые образуют схему циклических сделок. Так была замаскирована истинная цель перечислений финансовых средств.
Это делалось с целью скрыть первоначальное происхождение перечисленных финансовых средств и вернуть их обратно с другим обоснованием тому же предприятию. Сделка состояла из нескольких этапов с искусственным удорожанием расходов на софинансирование проекта. Таким образом, чтобы хитростью получить субсидии государственного бюджета, была введена в заблуждение Служба поддержки села.
Мошенники таким образом добыли 120 тысяч евро. В сентябре расследование подошло к концу, дело было передано в прокуратуру Рижского суда для начала уголовного преследования.
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