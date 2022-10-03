Маск не исключил ядерной войны и предложил "мирный план" окончания войны в Украине

Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания войны, который также сопровожден формой для голосования.

План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трех пунктов и выглядит так: Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым; Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим"; военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Власти Украины неоднократно говорили, что после попытки формальной аннексии украинских территорий они не будут вести переговоров с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Киев и его западные союзники также подчеркивали, что никаких компромиссов в отношении территориальной целостности Украины быть не может.