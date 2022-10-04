Северная Корея во вторник запустила баллистическую ракету средней дальности, которая перелетела территорию Японии и упала в Тихий океан, сообщили представители Южной Кореи и Японии.
Северная Корея запустила ракету, которая перелетела Японию
Это испытание ракеты является существенной эскалацией в попытках Пхеньяна испытывать свое оружие. Ракета, запущенная Северной Кореей, в прошлый раз перелетела в Японию в 2017 году, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и тогдашний президент США Дональд Трамп обменялись оскорблениями.
Армия Южной Кореи объявила, что "обнаружила одну возможную баллистическую ракету средней дальности, которая была запущена из провинции Чагандо (..) и перелетела Японию по направлению на восток".
Генеральный штаб Южной Кореи сообщил, что армия "сохраняет состояние полной готовности и тесно сотрудничает с США, усиливая наблюдение и бдительность@.
Япония подтвердила, что Пхеньян запустил потенциальную баллистическую ракету, а также активировала государственную систему предупреждения о ракетах и выпустила предупреждения для жителей эвакуироваться.
"Считается, что баллистическая ракета перелетела в нашу страну и упала в Тихий океан. Это акт насилия после повторных запусков баллистических ракет в последнее время. Мы строго осуждаем его", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
На прошлой неделе Северная Корея четыре раза запустила баллистические ракеты малого радиуса, в том числе через несколько часов после визита вице-президента США Камалы Харрис в Сеул.
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