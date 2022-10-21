В конце сентября вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие ужесточение условий выдачи первичных и повторных временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Что это значит и кого именно они коснутся? Разбирается RUS TVNET.
Ужесточены условия выдачи временных ВНЖ для граждан РФ и РБ. Что нужно знать?
На 1 октября 2022 года в Латвии было зарегистрировано 8810 действующих временных ВНЖ у граждан России и 2377 временных ВНЖ у граждан Беларуси, сообщила RUS TVNET представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке.
Выдача как первичных, так и повторных временных ВНЖ для граждан России и Беларуси на данный момент прекращена. При этом поправки предусматривают ряд исключений. В случае с гражданами Беларуси PMLP подчеркивает, что "условия стали более благоприятными", так как круг лиц, имеющих право на получение или продление ВНЖ, был расширен.
Что меняется для граждан РБ?
- Граждане Беларуси имеют право запрашивать ВНЖ один раз в год на срок, не превышающий шесть месяцев, если являются родственниками гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца с постоянным ВНЖ в Латвии;
- Гражданин Беларуси также может запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в коммерческом регистре;
- Также гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ на срок полномочий, но не более пяти лет, если он является членом правления или совета, прокуристом, управляющим, ликвидатором или участником предприятия с правами представительства, если предприятие осуществляет активную экономическую деятельность и его деятельность приносит экономическую выгоду Латвии;
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ на срок не более одного года, если он является самозанятым лицом;
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ, если он является трудоустроенными лицом в Латвии (любой вид занятости);
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ, если он является школьником, студентом, научным сотрудником, стажером;
- Также для граждан Беларуси предусмотрены условия получения ВНЖ при лечении в Латвии, а также согласно условиям закона о стартапах;
- ВНЖ можно запрашивать при воссоединении семьи (супруги, несовершеннолетние дети, лица, находящиеся под опекой и попечительством, родители граждан Латвии и неграждан Латвии, достигшие пенсионного возраста, опекуны или попечители, совершеннолетние дети граждан Латвии);
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ, если ему присвоен статус лица без гражданства, статус временной защиты или альтернативный статус в Латвии;
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ для осуществления религиозной деятельности;
- Запрашивать ВНЖ имеют право лица, получившие статус постоянного жителя Европейского союза в Латвии или получившие такой статус в другом государстве-члене Европейского союза;
- Запрашивать ВНЖ также может любое лицо независимо от причины выдачи ему временного вида на жительство (стартап, любой временный вид на жительство, связанный с трудоустройством или коммерческой деятельностью, инвестициями и т. д.), которое работало в Латвии в течение последних трех месяцев до подачи заявления на получение повторного разрешения на ВНЖ и за которого выплачивался подоходный налог, а также если лицо продолжает пользоваться предоставленным правом на трудоустройство;
- Гражданин Беларуси имеет право на ВНЖ в качестве работника, переведенного внутри компании, который будет принят на работу в качестве руководителя или специалиста.
Что меняется для граждан РФ?
- Гражданин России имеет право запрашивать ВНЖ в нескольких случаях: если он является супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии, родителем гражданина Латвии или негражданина Латвии, достигшим пенсионного возраста, установленного в Латвии, а также был гражданином Латвии на 17 июня 1940 года или у которого один из родителей является гражданином Латвии;
- Гражданин России может запросить ВНЖ на срок не более одного года, если пребывание в Латвии связано с трудоустройством или участием в проекте научного сотрудничества;
- Российские граждане имеют право запрашивать ВНЖ на срок, на который иностранцу предоставлен альтернативный статус в соответствии с Законом об убежище, а также на срок, на который иностранцу предоставлена временная защита;
- Также ВНЖ может быть запрошен на период, на который над иностранцем установлена опека или попечительство или на который он назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет;
- Граждане России могут запрашивать разрешение на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не дольше года, если брак расторгнут и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или негражданином Латвии.
- Граждане России могут просить ВНЖ на срок, не превышающий один год, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца оставаться в Латвии до завершения расследования уголовного дела или рассмотрения в суде;
- Российские граждане имеют право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пять лет, если иностранец ранее выезжал из Латвии в другую страну и утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии, а также если вид на жительство запрашивается не позднее чем через три года после выезда из Латвии.
- Гражданин РФ имеет право запросить ВНЖ на срок не более одного года, если ему было предоставлено право на трудоустройство в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ и в этот период за него были произведены платежи по подоходному налогу с жителей.
Заявления на получение ВНЖ для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, поступившие в PMLP до 23 сентября 2022 года, рассматриваются в соответствии с Законом об иммиграции до поправок, т. е. без учета изменений, вступивших в силу 24 сентября 2022 года.
Более подробно о получении и продлении временных ВНЖ можно прочитать здесь.
Перечисленные выше требования не относятся к регулированию постоянного ВНЖ в Латвии для граждан РБ и РФ. На данный момент в Латвии зарегистрировано 37 168 постоянных ВНЖ у граждан РФ и 1682 постоянных ВНЖ у граждан РБ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!