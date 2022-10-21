Ужесточены условия выдачи временных ВНЖ для граждан РФ и РБ. Что нужно знать?

На 1 октября 2022 года в Латвии было зарегистрировано 8810 действующих временных ВНЖ у граждан России и 2377 временных ВНЖ у граждан Беларуси, сообщила RUS TVNET представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке.

Выдача как первичных, так и повторных временных ВНЖ для граждан России и Беларуси на данный момент прекращена. При этом поправки предусматривают ряд исключений. В случае с гражданами Беларуси PMLP подчеркивает, что "условия стали более благоприятными", так как круг лиц, имеющих право на получение или продление ВНЖ, был расширен.