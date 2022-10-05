"Пришло время взглянуть на тренды этого важного октября на расстоянии вытянутой руки. Они (тренды) давались мне в этот раз тяжеловато, стационарный Меркурий "отработал" свою замедляющую программу честно", - написала в своем Instagram популярный астролог Василиса Володина и опубликовала астрологический прогноз на октябрь 2022 года для половины знаков Зодиака.
"Торопитесь!": прогноз Василисы Володиной на октябрь для каждого знака Зодиака
Овен
Овнам, которые понимают, что нужно собраться, но все время откладывают, астролог советует: "Торопитесь!". По словам Володиной, конец октября станет еще более сложным временем, чтобы собраться. И все новые планы "вообще придется отложить на некоторое время или начать их глубинную переработку-переосмысление". Последняя неделя октября может серьезно изменить многое для Овнов, говорит астролог.
Телец
Несмотря на то, что решение финансовых вопросов может отнимать много сил, повседневная жизнь Тельцов станет более приятной: "в общем, ищем в обязательном и скучном поводы для радости и игры. Ситуация в личной жизни или с любимым человеком после 25.10 потребует выдержки и хладнокровия, готовьте их заранее".
Близнецы
Октябрь - возможность явить себя миру в качестве миротворца, оригинала, неутомимого изобретателя, веселого друга, жизнерадостного выдумщика, отмечает Василиса Володина. Сейчас девиз Близнецов звучит так: "если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь". Однако в плане здоровья астролог рекомендует идти стандартным путем.
Рак
Самой интересной задачей этого месяца станет помощь кому-то из близких усомниться в его величии - на общее благо, говорит Володина. "Только ни в коем случае не напрямую! Нотаций не читаем, не критикуем, не высказываем претензий в лицо. Подключаем иронию, эзопов язык, намеки и экивоки". Могут быть сюрпризы со стороны детей.
Весы
Октябрь всегда - время Весов. Они сейчас и швец, и жнец, и оратор, и персона, притягивающая всеобщее внимание. "Постарайтесь не высказываться по любому поводу, выбирайте только особенно важные - так впечатление у окружающих будет ярче", - советует астролог. Вторая половина октября может сотворить безумный кульбит с вашими накоплениями и ресурсами. Стоит быть готовыми!
Рыбы
"Есть все поводы считать себя везунчиком прямо сейчас и убедиться в своей ценности для близких!" - подчеркивает астролог. По ее словам, большая часть октября будет посвящена тому, чтобы сориентироваться на новой местности и побороть внутренние терзания. Конец октября принесет уверенность и оптимизм. Володина рекомендует Рыбам не отправляться в дальние путешествия.
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