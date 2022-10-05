"Торопитесь!": прогноз Василисы Володиной на октябрь для каждого знака Зодиака

Рак

Самой интересной задачей этого месяца станет помощь кому-то из близких усомниться в его величии - на общее благо, говорит Володина. "Только ни в коем случае не напрямую! Нотаций не читаем, не критикуем, не высказываем претензий в лицо. Подключаем иронию, эзопов язык, намеки и экивоки". Могут быть сюрпризы со стороны детей.

Весы

Октябрь всегда - время Весов. Они сейчас и швец, и жнец, и оратор, и персона, притягивающая всеобщее внимание. "Постарайтесь не высказываться по любому поводу, выбирайте только особенно важные - так впечатление у окружающих будет ярче", - советует астролог. Вторая половина октября может сотворить безумный кульбит с вашими накоплениями и ресурсами. Стоит быть готовыми!

Рыбы

"Есть все поводы считать себя везунчиком прямо сейчас и убедиться в своей ценности для близких!" - подчеркивает астролог. По ее словам, большая часть октября будет посвящена тому, чтобы сориентироваться на новой местности и побороть внутренние терзания. Конец октября принесет уверенность и оптимизм. Володина рекомендует Рыбам не отправляться в дальние путешествия.