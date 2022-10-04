"Плакал, извинялся": Потап рассказал о звонке Урганта после 24 февраля. Ведущий это опроверг

"Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку и говорил: "Простите нас". Это один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну", - рассказал в интервью 41-летний супруг Насти Каменских.

Реакция Ивана Урганта

Как пишет Starhit, российский телеведущий опроверг сказанное Потапом. "Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил", - сказал он в комментарии изданию.

24 февраля, после начала полномасштабной войны в Украине, Иван Ургант выставил в своем Instagram черное изображение с подписью "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ." Его авторская программа "Вечерний Ургант" с тех пор так и не вернулась в эфир Первого канала. В августе "Группа по расследованию антироссийских действий" назвала Урганта "агентом иностранного влияния", а члены партии "Справедливая Россия" порекомендовали уволить Урганта с российского телевидения.

Сам телеведущий сейчас мало показывается на публике, однако 6 сентября на премьере спектакля "Кабаре" в Театре Наций в компании с Ургантом, Кристиной Орбакайте и Евгением Мироновым была замечена Алла Пугачева.