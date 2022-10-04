KNAB: жители все чаще сообщают о нарушениях в соцсетях

В бюро рассказали, что по сравнению с предыдущими выборами в Сейм число возможных нарушений предвыборной агитации, которые KNAB получил и наблюдал в день выборов, несущественно сократилось.

Четыре года назад, во время выборов в 13-й Сейм KNAB получил в общей сложности более 90 сообщений, а в этот раз - почти 80. После первоначального ознакомления с содержанием информации, полученной 1 октября, KNAB в большинстве случаев не видел признаков нарушения. Это объясняется тем, что жители чаще всего сообщают о разрешенной коммуникации кандидата в депутаты в социальных сетях.

Кроме того, KNAB в день выборов получил до десяти сигналов о нарушениях агитации, находящихся в компетенции других органов, в том числе, об агитации на избирательных участках. KNAB незамедлительно пересылал информацию в соответствии с институциональной подведомственностью.

Наблюдения KNAB свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущими выборами в Сейм увеличилась активность сообщений жителей в социальных сетях, а число сообщений об агитации в городской среде в день выборов сократилось.

В период предвыборной агитации KNAB наблюдал как прославление, так и очернение партий и конкретных депутатов. По наблюдениям KNAB, активности, направленной на очернение конкурентов, не было больше чем на других выборов.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.