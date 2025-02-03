"Мы работаем с Украиной и Россией", - сказал Трамп журналистам в воскресенье вечером.

"У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения проходят довольно хорошо", - сказал президент США, не уточняя деталей.

Несколькими часами ранее специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг заявил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются достичь урегулирования ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию в отношении земли", - сказал Келлогг. "Также и [российскому диктатору Владимиру] Путину придется смягчить свои позиции", - отметил посланник.

"Со временем и, возможно, в ближайшем будущем мы будем обсуждать это со всеми, - добавил он. - И это хорошо для обеих сторон".

Трамп неоднократно обещал как можно скорее закончить войну, которую Россия ведет против Украины, но не уточнял подробности о возможных планах по сближению двух сторон.

Келлогг на прошлой неделе заявил, что у Трампа есть "стабильная" стратегия, как закончить войну в Украине в течение нескольких месяцев. Подробностей он тоже не сообщил.

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