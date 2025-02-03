Правительство Норвегии фактически наживается на войне. Статью об этом мы опубликовали в декабре, и наше мнение поддержал ряд европейских политиков, а также пресса в Европе и Норвегии. Но вместо демонстрации заинтересованности правительство Норвегии выбрало оборонительную позицию.
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Норвегия должна отдать Украине свои военные прибыли
Норвегия обязана полностью перечислить свои новейшие "сверхприбыли" (то есть прибыли выше нормального уровня) напрямую Украине. К сожалению, премьер-министр Йонас Гар Стёре и министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум, судя по всему, больше готовы оправдывать свое решение не делать этого, чем помогать Украине, Европе и даже будущим норвежцам.