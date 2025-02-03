Норвегия должна отдать Украине свои военные прибыли

Норвегия обязана полностью перечислить свои новейшие "сверхприбыли" (то есть прибыли выше нормального уровня) напрямую Украине. К сожалению, премьер-министр Йонас Гар Стёре и министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум, судя по всему, больше готовы оправдывать свое решение не делать этого, чем помогать Украине, Европе и даже будущим норвежцам.