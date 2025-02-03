Поселок Блонти расположен под Лудзой, примерно в 15 километрах от границы с Россией и в получасе езды на автомобиле от КПП Терехова/Бурачки - самого популярного у москвичей пограничного перехода. Близость к границе стала одним из решающих факторов, когда семья Бельских десять лет назад, после аннексии Россией Крыма, принимала решение купить дом в Латгале.

"По сути, мы покупали почтовую станцию, перевалочный пункт, - говорит Костя, у которого уже давно, кроме российского, было израильское гражданство. - Мы не собирались здесь жить, мы ничего про этот регион не знали... Какая-то сельская местность на востоке, близ российской границы. Смысл простой: в тот момент, когда надо будет бежать, долетим ли мы до Тель-Авива сразу, неизвестно, а до границы [с Латвией. - Прим. ред.] все-таки как-нибудь доползем, переползем, и тут надо отдышаться и дальше решать куда".

Теперь же это их единственный дом. Оба работают, и на жизнь им хватает, но перспектив заработать себе на еще какое-то жилье супруги пока не видят. Впрочем, необходимости в этом - тоже.

Почему именно Латвия? Пример подали