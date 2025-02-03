История белоруски Марии Зайцевой, которая погибла в Украине

После разговора с Машей Руслан понял, что она настроена серьезно и, так как у нее были медицинские навыки благодаря учебе на ветеринара, направил ее служить в медпункт. Позже белоруска стала эвакуировать бойцов с линии фронта. "Что меня удивило - это ее решимость и фокусирование на работе, ее жажда учиться, ее спокойный характер. Внешне она выглядела как скала: спокойная, холодная. И в то же время она очень открытый и доброжелательный человек", - говорит о Марии все еще в настоящем времени ее бывший командир.

Мария, как говорит Руслан, "тестировала саму себя и была в поиске". Она хотела принести максимальную пользу своей службой. Поэтому во время тяжелых боев, когда на поле боя не хватало медиков, она вызвалась работать на позициях, в окопах. Так она получила ранение, на лечение и реабилитацию девушка снова отправилась в Прагу. А когда вернулась на фронт, практически поставила Руслану ультиматум.

"Она сказала мне, что больше не хочет заниматься медицинским делом, а хочет быть полноценной боевой единицей, - вспоминает Руслан Мирошниченко. - Я спрашиваю, что ты имеешь в виду, а она отвечает: я хочу быть снайпером".

"Впечатляла ее взрослая сформированная личность"