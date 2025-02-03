В Киеве похоронят белоруску Марию Зайцеву, которая воевала за Украину. Белорусы помнят ее по фотографии с протестов 2020 года. DW рассказывает историю девушки.
История белоруски Марии Зайцевой, которая погибла в Украине
Марию Зайцеву многие белорусы узнают по одному снимку: на нем юная девушка с окровавленной головой и отстраненным взглядом сидит на земле на одной из улиц Минска. На ее виске - дыра от светошумовой гранаты, которую силовики бросили в толпу протестующих. Это фото стало одним из самых громкоговорящих снимков о протестах 2020 года. О его героине - на тот момент 19-летней Марии Зайцевой - неоднократно рассказывали СМИ. 17 января 2025 года она погибла в боях под Бахмутом, сражаясь в составе Второго интернационального легиона ВСУ. Девушку похоронят в Киеве.
После ранения Мария практически потеряла слух на правое ухо
Мария родилась и выросла в Гомеле, закончила гимназию № 46 имени Блеза Паскаля, хорошо владела английским и французским языками. После школы училась на ветеринара.
9 августа 2020 года тогда еще 19-летняя Мария приехала в Минск, чтобы присоединиться к протестующим и выступить против фальсификации выборов. В тот же день возле "Стелы" девушка была ранена осколками светошумовой гранаты и резиновыми пулями.
Мария перенесла несколько операций в Беларуси, позже уехала лечиться в Чехию, однако врачам не удалось полностью восстановить ее здоровье: Мария практически потеряла слух на правое ухо.
"Хотела доказать, что может приближать победу Беларуси"
После курса реабилитации Мария Зайцева осталась в Праге. Там ей помогала представитель Офиса Светланы Тихановской Кристина Шиенок. "Может это слишком громко сказано, но из-за юного возраста Марии я частично играла роль такой чешской мамы - того, кто дополнительно позаботится", - рассказывает Кристина о своих отношениях с Машей. Девушка собиралась поступить в университет и ходила на подготовительные курсы, во время которых получала стипендию.
В университет Маша в итоге поступать не стала: поняла, что на тот момент еще не было достаточно подготовлена - пошла работать репетитором английского и планировала в будущем получить среднее медицинское образование. Но планы девушки перечеркнула война. Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, Маша, по словам Кристины, не смогла остаться равнодушной и сначала присоединилась к волонтерам, помогавшим украинским беженцам в Чехии.
"Несмотря на то, что Маша неплохо интегрировалась в чешское общество, у нее все равно оставалась потребность сделать еще что-то, что бы приблизило ее возвращение в Беларусь, - рассказывает Кристина. - Она не хотела чувствовать себе объектом, пораненной режимом, она хотела доказать, что она субъект и может сама действовать и приближать победу Беларуси".
"Внешне она выглядела как скала"
Весной 2023 года Кристина отправила Марию на фронт. Девушка приехала на полигон Второго интернационального легиона обороны Украины. Руслан Ромашниченко, который на тот момент был командиром батальона, в разговоре с DW вспоминает: "Я был впечатлен тем, что такая маленькая девочка решила присоединиться к борьбе, вступить в боевое подразделение".
После разговора с Машей Руслан понял, что она настроена серьезно и, так как у нее были медицинские навыки благодаря учебе на ветеринара, направил ее служить в медпункт. Позже белоруска стала эвакуировать бойцов с линии фронта. "Что меня удивило - это ее решимость и фокусирование на работе, ее жажда учиться, ее спокойный характер. Внешне она выглядела как скала: спокойная, холодная. И в то же время она очень открытый и доброжелательный человек", - говорит о Марии все еще в настоящем времени ее бывший командир.
Мария, как говорит Руслан, "тестировала саму себя и была в поиске". Она хотела принести максимальную пользу своей службой. Поэтому во время тяжелых боев, когда на поле боя не хватало медиков, она вызвалась работать на позициях, в окопах. Так она получила ранение, на лечение и реабилитацию девушка снова отправилась в Прагу. А когда вернулась на фронт, практически поставила Руслану ультиматум.
"Она сказала мне, что больше не хочет заниматься медицинским делом, а хочет быть полноценной боевой единицей, - вспоминает Руслан Мирошниченко. - Я спрашиваю, что ты имеешь в виду, а она отвечает: я хочу быть снайпером".
"Впечатляла ее взрослая сформированная личность"
Командир не сразу согласился на эту идею, он всегда старался уберечь Маричку - так он ласково называет Марию по-украински. "Когда я ее впервые увидел, она напомнила мне моих дочерей. Поэтому у меня были такие сложные чувства: с одной стороны это мой подчиненный, мой боец, а с другой стороны ребенок, которого хочется уберечь от опасности", - говорит Руслан.
Тем не менее после долгих дискуссий он все же отправил Марию на обучение снайперов, которое девушка закончила с отличными показателями. Но послужить на этой должности долго Мария не успела. 17 января, на следующий день после того, как ей исполнилось 24 года, она погибла под Покровском.
И Кристина, и Руслан говорят о Марие как о человеке с глубокими, порой удивительными для ее возраста, ценностями. "Впечатляла ее взрослая сформированная личность. Она знала, что она делала", - рассказывает Руслан. Кристина вспоминает историю того периода, когда Маша училась на подготовительном курсе для поступления в университет в Чехии и получала стипендию. По ее словам, когда Мария поняла, что недостаточно подготовлена для поступления в университет, она отказалась от стипендии, несмотря на то, что правила ее не обязывали к этому. "Для меня это было такой пример ее высокой моральности", - отмечает Кристина.
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