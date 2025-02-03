VDD обеспокоена участившимися поездками жителей Латвии в Россию

В прошлом году российские спецслужбы чаще всего прямо или косвенно вербовали для осуществления вредоносной деятельности граждан Латвии, заинтересованных в легкой наживе - безработных молодых людей, студентов, лиц с криминальным прошлым, малообеспеченных лиц с прокремлевской ориентацией. Такие люди, как правило, не проходили специальную подготовку, поскольку от них ожидалось выполнение заданий невысокой сложности.

В докладе VDD также анализируется деятельность белорусских спецслужб. В прошлом году эти службы продолжали работать против Латвии в основном со своей территории.

Регулярные поездки латвийских подданных в эту страну, несмотря на предупреждения VDD и Министерства иностранных дел, предоставили белорусским спецслужбам широкий круг лиц для сбора разведданных и вербовки. В прошлом году латвийские власти ежемесячно фиксировали в среднем около 5000 случаев поездок жителей Латвии в Беларусь. Количество поездок увеличилось благодаря введению в Беларуси безвизового режима.

В прошлом году несколько граждан Латвии были задержаны в Беларуси. Белорусские правоохранительные органы обвинили задержанных в различных уголовных преступлениях и воспользовались возможностью подробно расспросить их о событиях в Латвии.

Некоторые из задержанных в обмен на снятие обвинений участвовали в белорусской пропагандистской деятельности, то есть давали интервью, восхваляющие Беларусь и унижающие Латвию, на телеканалах, контролируемых режимом Лукашенко.

Белорусские спецслужбы в прошлом году продолжали взаимодействовать с российскими спецслужбами, а также получали информацию для удовлетворения потребностей российской разведки, отметили в VDD.

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