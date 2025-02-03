Несмотря на регулярные призывы латвийских властей к жителям не ездить в Россию, количество поездок в страну-агрессор в прошлом году выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (VDD).
VDD обеспокоена участившимися поездками жителей Латвии в Россию
Служба подчеркивает, что одной из приоритетных целей вербовки российских спецслужб по-прежнему являются лица, имеющие доступ к охраняемой информации. VDD констатировала, что некоторые должностные лица латвийских государственных учреждений и самоуправлений по-прежнему недооценивают высокие риски контактов с иностранцами, особенно во время пребывания в России или Беларуси.
Жители Латвии, посещающие Россию, являются для российских спецслужб удобными объектами для вербовки, отмечают в VDD.
Несмотря на неоднократные призывы VDD и Министерства иностранных дел не ездить в Россию, в прошлом году в среднем почти 2 тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ. Для сравнения: в 2023 году в Россию ежемесячно выезжала в среднем 1 тысяча жителей Латвии.
Увеличение числа ездящих в Россию во многом связано с затягиванием войны в Украине, то есть жители Латвии, у которых есть родственники, имущество или другие дела в России, больше не могут или не хотят откладывать свои поездки в Россию, говорится в докладе. Кроме того, возникает ощущение привыкания к войне в Украине и теряется бдительность в отношении рисков, исходящих от России.
В докладе VDD отмечается, что российские спецслужбы активно используют возможность вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий и не беспокоятся о возможном вмешательстве западных контрразведывательных служб.
К группам населения, в вербовке которых особенно заинтересованы российские спецслужбы, относятся, например, сотрудники правоохранительных органов, работники органов государственного управления и самоуправлений, лица, род занятий которых позволяет им получить доступ к информации об операциях, объектах, персонале, логистике или планах действий латвийской армии и союзных сил НАТО.
Россию также интересуют лица, служившие в вооруженных силах СССР, жители Латвии, чьи интересы и связи в России позволяют оказывать на них давление, а также люди, оказывающие поддержку Украине.
Представителям этих групп, особенно связанным с государственным управлением, не следует посещать страну-агрессор, подчеркивает VDD, напоминая, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь жителям Латвии, оказавшимся в трудной ситуации в России.
VDD отмечает, что Федеральная служба безопасности России продолжала в прошлом году мероприятия по миграционному контролю на пограничных пунктах как на латвийско-российской границе, так и в других регионах России, например, в крупных российских аэропортах. Жители Латвии и их электронные устройства подвергались углубленным проверкам и опросам. Целью этих мероприятий было выявление лиц, пригодных для вербовки. Сотрудники спецслужб задавали гражданам Латвии профилирующие вопросы, чтобы выяснить возможности их доступа к полезной информации и готовность сотрудничать, например, по финансовым или идеологическим причинам.
В прошлом году российские спецслужбы чаще всего прямо или косвенно вербовали для осуществления вредоносной деятельности граждан Латвии, заинтересованных в легкой наживе - безработных молодых людей, студентов, лиц с криминальным прошлым, малообеспеченных лиц с прокремлевской ориентацией. Такие люди, как правило, не проходили специальную подготовку, поскольку от них ожидалось выполнение заданий невысокой сложности.
В докладе VDD также анализируется деятельность белорусских спецслужб. В прошлом году эти службы продолжали работать против Латвии в основном со своей территории.
Регулярные поездки латвийских подданных в эту страну, несмотря на предупреждения VDD и Министерства иностранных дел, предоставили белорусским спецслужбам широкий круг лиц для сбора разведданных и вербовки. В прошлом году латвийские власти ежемесячно фиксировали в среднем около 5000 случаев поездок жителей Латвии в Беларусь. Количество поездок увеличилось благодаря введению в Беларуси безвизового режима.
В прошлом году несколько граждан Латвии были задержаны в Беларуси. Белорусские правоохранительные органы обвинили задержанных в различных уголовных преступлениях и воспользовались возможностью подробно расспросить их о событиях в Латвии.
Некоторые из задержанных в обмен на снятие обвинений участвовали в белорусской пропагандистской деятельности, то есть давали интервью, восхваляющие Беларусь и унижающие Латвию, на телеканалах, контролируемых режимом Лукашенко.
Белорусские спецслужбы в прошлом году продолжали взаимодействовать с российскими спецслужбами, а также получали информацию для удовлетворения потребностей российской разведки, отметили в VDD.
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