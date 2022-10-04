Северная Корея первой в мире признала "референдумы" на оккупированной части Украины

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав", - заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.