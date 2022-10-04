Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР стала первой страной в мире, которая поддержала результаты "референдумов о присоединении к России", прошедшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины.
Северная Корея первой в мире признала "референдумы" на оккупированной части Украины
Северная Корея первой в мире признала "референдумы" на оккупированной части Украины
"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав", - заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.
Северная Корея также обвинила США в попытках "поддерживать гегемонистский однополярный мир" и использовать с этой целью Совбез ООН.
КНДР стала единственной страной, поддержавшей итоги "референдумов". ООН, США и многие страны Евросоюза выступили против аннексии украинских территорий.
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