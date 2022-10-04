"Передел министерств": политолог объясняет нежелание включать "Прогрессивных" в коалицию

На вопрос, допускает ли он вероятность соглашения между Нацобъединением и "Прогрессивными", например, в связи с распределением должностей в правительстве, политолог сказал, что это трудно предсказать, но распределение постов станет совместным решением коалиции. При этом он отметил, что "Прогрессивные", скорее всего, могут рассчитывать не более чем на один министерский пост.

Скудра считает, что сотрудничество партий возможно и в том случае, если "Прогрессивные" не будут приняты в правительственную коалицию: либо путем заключения договора о сотрудничестве между партией и формирующими правительство фракциями, или с уже сформированным правительством, либо только с "Новым Единством". Как это сотрудничество проявит себя на практике и что от него выиграют "Прогрессивные", скорее всего, будет обсуждаться до этапа распределения должностей. После 1 ноября последует подписание договора, и в нем будут сформулированы конкретные цели и задачи, достижение которых "Прогрессивные" будут поддерживать при голосовании в комиссиях, разработке и продвижении законопроектов и голосовании в Сейме, пояснил политолог.

Скудра отметил, что партии будут вести переговоры о роли "Прогрессивных" в правительстве до следующей недели. По его словам, определение роли этой партии является самым важным пунктом в президентском мандате для кандидата в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша на проведение консультаций с партиями.

Политолог также отметил, что "Объединенный список" выступает за изменение образа, стиля и управления правительством, то есть за модернизацию и реорганизацию, что также согласуется со словами президента о необходимости структурных реформ и современного, дееспособного правительства. По мнению Скудры, этих целей было бы легче достичь при наличии в коалиции "Прогрессивных".

Он также подчеркнул, что "Прогрессивные" являются крупнейшей партией в Рижской думе, что свидетельствует о способностях представителей партии, а также данный факт позволяет "Прогрессивным" оказывать давление на другие партии.