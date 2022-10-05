Бывшей сотруднице полиции, чей супруг избил в Риге молодого человека с украинским флагом, грозит до трех лет лишения свободы, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Видео ⟩ Дело об избиении за флаг Украины: бывшей сотруднице полиции грозит до трех лет
Бюро внутренней безопасности завершило расследование этого дела и направило его в прокуратуру.
По словам прокурора, бывшая сотрудница полиции своим бездействием не только намеренно саботировала расследование, но и нанесла значительный ущерб имиджу Государственной полиции.
Закон о полиции требует, чтобы полицейский круглосуточно и без выходных сообщал о любом преступлении в ближайший полицейский участок, но она этого не сделала. Женщина также не открыла дверь квартиры сотрудникам правоохранительных органов, которые установили место жительства обоих, и тем самым вновь нарушила этот закон, сообщил прокурор.
Он также указал на то, что бывшая сотрудница полиции дала возможность лицу, совершившему преступление, скрываться и скрывать улики, но самое главное - она предоставляла заведомо ложные сведения государственным чиновникам.
Теперь бывшая сотрудница полиции, которой приказом начальника полиции запрещено занимать какие-либо должности в структурах МВД, вместе со своим защитником просят время до ноября для дачи письменных показаний.
"Приходится ждать защиты. Не секрет, что мы можем столкнуться с процессуальными хулиганами в каждом процессе, но в этой ситуации мы ждем ноября. Мы не можем нарушать право человека на защиту", - сказал прокурор.
Как сообщалось, 20 мая от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия недалеко от места проведения, на улице Эдуарда Смилгя, водитель BMW вышел из машины и избил молодого человека 2003 года рождения с украинским флагом на плечах.
После инцидента BMW уехала с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело и провела оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиции.
Автомобиль позднее был обнаружен во дворе частного дома, номерные знаки были заменены, а сам нападавший прятался за дымоходом на чердаке дома. Сначала суд в качестве меры безопасности поместил мужчину под стражу, но позже его отпустили. Дело было передано в прокуратуру.
Также сообщалось, что рядом с нападавшим в машине находилась сотрудница полиции. Полиция начала служебную проверку.
Жертва нападения ранее рассказал в интервью LTV, что его отец украинец. Сам парень из маленького города, но учится в Риге. Он утверждал, что нападавший надел мотоциклетные перчатки, и предположил, что это было сделано для того, чтобы сделать удары более болезненными. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был флаг. Злоумышленник якобы спросил: "Что это у тебя за фашистская тряпка?". После чего сразу же последовали удары по солнечному сплетению и шее. Когда рядом остановились прохожие, мужчина убежал, а друзья избитого парня сфотографировали нападавшего и его автомобиль.
Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке
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