LTV: Женщину, сожитель которой напал на юношу с украинским флагом, отстранили от работы в полиции

Это подтвердила LTV и представитель Государственной полиции Симона Гравите.

По данным программы, поскольку есть подозрения, что женщина помогла своему сожителю укрыть машину и спрятаться, то ее дело выделили в отдельный процесс и отправили его в Бюро внутренней безопасности для оценки.

Уже сообщалось, что прокуратура готовит постановление о наказании обвиняемого в нападении на молодого человека с украинским флагом. Обвиняемому могут назначить 200 часов принудительных работ.

Обвиняемый также выплатил запрошенную молодым человеком моральную компенсацию - более 6000 евро.

Пока же адвокат несовершеннолетнего планирует обжаловать приговор, так как считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.

Как уже сообщалось, после шествия приблизительно в 20:00 недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW вышел из своего автомобиля и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.

После инцидента BMW скрылся с места происшествия, но было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия со стороны полиции, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, ранее попавший в поле зрения полиции.

Затем полиция обнаружила во дворе частный дом, а государственные регистрационные знаки поменяли, чтобы преступник скрыл свое местонахождение. Сам нападавший прятался на своем чердаке за дымоходом.

Сначала суд заключил мужчину под стражу в качестве меры пресечения, но позже отпустил. Дело передано в прокуратуру.

Уже сообщалось, что рядом с нападавшим в машине находилась сотрудник полиции. В полиции началась служебная проверка.