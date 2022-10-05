Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: партия Орбана откладывает голосование

Венгрия и Турция - единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Еще в июле правительство Венгрии представило в парламент на ратификацию протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, однако спикер парламента до сих пор не включил этот вопрос в повестку дня.

В пресс-службе парламента сообщили, что голосование запланировано на осеннюю сессию парламента, но когда именно, не уточнили.

Все члены НАТО согласились принять Финляндию и Швецию в НАТО на саммите в Мадриде в июне, но это еще должно быть ратифицировано парламентами стран.