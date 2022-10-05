Большинство венгерской правящей партии "Фидес" отвергло предложение Венгерской социалистической партии, согласно которому во вторник, 4 октября, в парламенте должно было состояться голосование по членству Финляндии и Швеции в НАТО.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: партия Орбана откладывает голосование
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: партия Орбана откладывает голосование
Еще в июле правительство Венгрии представило в парламент на ратификацию протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, однако спикер парламента до сих пор не включил этот вопрос в повестку дня.
В пресс-службе парламента сообщили, что голосование запланировано на осеннюю сессию парламента, но когда именно, не уточнили.
Все члены НАТО согласились принять Финляндию и Швецию в НАТО на саммите в Мадриде в июне, но это еще должно быть ратифицировано парламентами стран.
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