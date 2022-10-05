Сколько к концу сезона стоят боровики на Центральном рынке?

Представительница Центрального рынка Илзе Лапко рассказала TVNET, что в настоящее время - в конце сезона боровиков - их цена осталась практически неизменной:

"Свежие боровики в настоящее время стоят около 15-20 евро за кг".

Отвечая на вопрос, можно ли приобрести на рынке маринованные белые грибы, она сказала, что она их в наличии не видела.

Изучив информацию, доступную в Интернете, портал Receptes.lv выяснил, что маринованные белые грибы доступны в Латвии по дружественным ценам. Так, например, банку (280 г) маринованных боровиков можно купить всего за 3,69 евро в одном из крупнейших продуктовых интернет-магазинов, в то время как латвийские хозяйства продают пол-литровую банку маринованных боровиков за 6-10 евро.