10 раздражающих вещей, которые люди делают в продуктовых магазинах

Тот факт, что кто-то не стоит рядом с тележкой, не означает, что вы можете брать ее содержимое. Даже если это последний пакет молока!

6. Тормозить у кассы

Стоя в очереди на кассе, ищите свою банковскую карту или наличные заранее, чтобы оплата не занимала слишком много времени. Не заставляйте других ждать в очереди, пока вы бежите обратно к полкам магазина, чтобы взять яйца, которые вы забыли положить в корзину.

7. "Возврат" товара в случайное место

Вы кладете товар в корзину, но потом понимаете, что он вам все-таки не нужен. Если вы находитесь далеко от нужной полки, идея оставить продукт в случайном месте может показаться очень заманчивой. Если вы передумаете, вы должны отдать товар продавцу или кассиру, особенно если он взят из холодильника или морозильной камеры!

8. Не обращать внимание на то, что происходит вокруг

Старайтесь обращать внимание на людей и вещи вокруг вас, особенно если вы ходите по магазинам с детьми. Не позволяйте им бегать по магазину, мешая другим покупателям. А если, например, вы видите, что кто-то не может дотянуться до предмета на полке, протяните руку помощи при возможности.

9. Бросать тележку в неположенном месте

Доставьте тележку в указанное место, не оставляйте ее посреди парковки или магазина.

10. Агрессивное поведение на стоянке

На стоянке может быть напряжение, так как все спешат. Однако вежливо - уступить дорогу людям, идущим в магазин. Также определенно следует избегать парковки в местах для инвалидов, если у вас нет разрешения.