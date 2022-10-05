Видео ⟩ "Мы нашли около 30 гвоздей": В Кенгарагсе кто-то разбрасывает опасные предметы

К счастью, Валентина не получила серьезных травм, когда наступила на гвоздь.

"Я гуляла и наступила прямо на него", - говорит женщина.

"Он прошел через ботинок до самого пальца. После чего мы начали искать и нашли еще около 30 таких гвоздей", - добавила она.

Хорошо видно, что кто-то потратил деньги и время на подготовку всего этого, вот только местные жители с трудом верят, что кто-то действительно намеренно хочет навредить людям и их четвероногим друзьям.

Женщины выбросили все в мусор и сообщили жителям района в соцсетях: "Смотрите, какая находка! Это гвоздь торчит из травы. Ну, около трех пальцев длиной. Как вы понимаете, он проткнет и ботинок, и тапок, и что угодно. И это на 100% сделано специально, потому что видно, что он довольно сильно вбит в землю. Я пошла дальше и нашла еще один точно такой же. Это рядом с местом, куда чаще всего приходят кормить лебедей".

В комментариях отметили, что тоже сталкивались с этими опасными предметами. Неизвестно, как долго опасность поджидала своих жертв.

Правоохранительные органы призывают сообщать о таких находках, а не просто все собирать и выбрасывать. В августе сотрудники полиции получили информацию о подобных находках, но при осмотре места ничего не обнаружили

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке