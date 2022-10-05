В Дании заметили дроны у месторождений нефти и газа

Вскоре после появления повреждений на трубах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вероятной причиной которых следствие считает акт диверсии, полиция Дании 1 и 2 октября получила уведомления о несанкционированных полетах дронов вблизи газовых месторождений в Северном море. Это подтвердил журналистам официальный представитель полиции Дании во вторник, 4 октября.

Как сообщает специализированный журнал Danish Offshoe Industry, неопознанные беспилотники были зафиксированы вблизи газового месторождения Roar, разрабатываемого французским энергетическим концерном TotalEnergies. Оно расположено более чем в 200 километрах к западу от датского побережья, недалеко от самого крупного датского газового месторождения Тайра.

Усиление мер безопасности на энергетических объектах

29 сентября датская газета Ekstra Bladet и агентство Bloomberg писали, что концерн TotalEnergies 28 сентября сообщил о "несанкционированной активности" беспилотников у разрабатываемого им нефтяного и газового месторождения Хальфдан B, которое также находится в Северном море, в 210 километрах от побережья Дании. Тогда французский концерн сообщил, что он "усилил бдительность в отношении безопасности" всех своих морских активов и наземных объектов.