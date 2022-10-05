Победившее на выборах объединение "Новое Единство" в настоящее время не рассматривает возможность лишь частичного привлечения партии "Прогрессивные" в новую коалицию, например, путем подписания с ней договора о сотрудничестве, заявил член правления "Нового Единства" Арвил Ашераденс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
"Новое Единство": "Коалиция как беременность - либо есть, либо ее нет"
По его словам, модель сотрудничества, упомянутая президентом Эгилом Левитсом, типична для скандинавских стран, таких как Швеция, но это очень сложный механизм. Ничего подобного в Латвии пока не было.
По словам Ашераденса, с коалицией как с беременностью - она либо есть, либо ее нет, но она не может быть частичной. "В таких сложных процессах никогда не следует закрывать все двери, но на данный момент я не вижу такой возможности", - сказал политик.
На предстоящих сегодня переговорах с "Прогрессивными" "Новое Единство" постарается понять, каковы точки соприкосновения и идеологические противоречия двух партий и можно ли их преодолеть.
Если непреодолимых противоречий по приоритетам нет, то "Новое Единство" очень хотело бы видеть "Прогрессивных" в коалиции, сказал Ашераденс.
В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис, который представляет в столичной думе фракцию с участием "Прогрессивных", считает, что будущая правительственная коалиция с 64 голосами, включающая партию "Прогрессивные", была бы более стабильной.
В настоящее время ведутся переговоры о формировании коалиции, в которых наиболее остро стоит вопрос о том, будут ли "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" сотрудничать с "Прогрессивными". На переговорах "Новое Единство" отстаивает создание более широкой коалиции, в то время как две остальные партии негативно относятся к "Прогрессивным", ссылаясь на идеологические противоречия.
По мнению Стакиса, коалиции из 54 депутатов будет сложно работать во время кризиса, так как у оппозиции часто будет возможность срывать кворум на парламентских заседаниях, что не позволит быстро принимать решения.
По словам Стакиса, он не замечает огромных идеологических противоречий в совместной работе в Рижской думе. В коалицию Рижской думы входят "Прогрессивные", "Новое Единство", Нацобъединение и Латвийское объединение регионов, входящее в "Объединенный список".
Стакис отметил, что в коалиционном договоре всегда есть возможность обсудить спорные вопросы.
Он также подчеркнул, что возлагает большие надежды на новое правительство и нового министра по делам самоуправлений.
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