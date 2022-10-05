"Новое Единство": "Коалиция как беременность - либо есть, либо ее нет"

По его словам, модель сотрудничества, упомянутая президентом Эгилом Левитсом, типична для скандинавских стран, таких как Швеция, но это очень сложный механизм. Ничего подобного в Латвии пока не было.

По словам Ашераденса, с коалицией как с беременностью - она либо есть, либо ее нет, но она не может быть частичной. "В таких сложных процессах никогда не следует закрывать все двери, но на данный момент я не вижу такой возможности", - сказал политик.

На предстоящих сегодня переговорах с "Прогрессивными" "Новое Единство" постарается понять, каковы точки соприкосновения и идеологические противоречия двух партий и можно ли их преодолеть.

Если непреодолимых противоречий по приоритетам нет, то "Новое Единство" очень хотело бы видеть "Прогрессивных" в коалиции, сказал Ашераденс.

В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис, который представляет в столичной думе фракцию с участием "Прогрессивных", считает, что будущая правительственная коалиция с 64 голосами, включающая партию "Прогрессивные", была бы более стабильной.