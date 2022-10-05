Москва хочет участвовать в расследовании утечки из "Северного потока"

"Необходимо провести расследование. Разумеется, с участием России", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Уже сообщалось, что неделю назад в системе газопровода "Северный поток" в районе датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две утечки на датской стороне.

В понедельник Швеция оцепила территорию вокруг утечки природного газа в Балтийском море на время проведения расследования.

Западные эксперты считают, что газопроводы, скорее всего, были взорваны, и некоторые обвиняют в этом Россию, которая, разумеется, это отрицает.

По данным источника в Минобороны Великобритании, газопроводы могли повредить дистанционно, взрывные устройства могли быть установлены месяцы или годы назад, сообщает "Новая газета. Европа". Также, по мнению Минобороны Великобритании, версия с установкой взрывных устройств российской подводной лодкой маловероятна, так как глубина Балтийского моря усложняет эту задачу.

Ранее сообщалось, что на газопроводах были зафиксированы в общей сложности три утечки.

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявила компания Nord Stream.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована из обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.