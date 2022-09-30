После аварий на "Северных потоках" страны ЕС усилят безопасность на ключевых объектах

После предполагаемых актов диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море несколько стран объявили об усилении мер безопасности вокруг энергетической или другой критической инфраструктуры. Так, Финляндия и Швеция намерены повысить безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры. В частности, это касается электросети и газопровода Balticconnector, заявила в четверг, 29 сентября, министр финансов Финляндии Анника Саарикко, уточнив, впрочем, что в настоящее время нет сообщений о "конкретных угрозах" в адрес Финляндии.

По данным операторов шведских АЭС, работа двух главных атомных электростанций Швеции в Форсмарке и Рингхальсе будет осуществляться при "повышенной бдительности". Представительница третьей АЭС в Оскарсхамне указала, что предприятие принципиально не комментирует свои меры безопасности.

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