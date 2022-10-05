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Въехав в дерево, в Риге погиб мотоциклист

rus.tvnet.lv
Въехав в дерево, в Риге погиб мотоциклист
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ДТП с мотоциклом. Иллюстративное фото
ДТП с мотоциклом. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Риге вечером во вторник, 4 октября, врезавшись в дерево, погиб водитель мотоцикла, сообщает Государственная полиция.

Во вторник в 20:15 в Риге на улице Дзинтара, идущей через Даугавгриву и Ритабулли, съехал с дороги и врезался в дерево водитель мотоцикла Honda. Мотоциклист скончался на месте аварии. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, всего в 12 ДТП пострадали 16 человек, в том числе трое пешеходов и двое велосипедистов, следует из статистики полиции.

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