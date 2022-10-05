Коалиция из 4 партий? Кариньш не видит препятствий

Премьер-министр подчеркнул, что участие четырех партий в коалиции обеспечит формирование сильного правительства.

Представители партий обсудили вопросы экономического роста страны, безопасности и образования, и "Прогрессивные" заявили, что поддерживают увеличение оборонного бюджета и считают важным приоритетом внешнюю и внутреннюю безопасность страны, сообщил Кариньш об итогах переговоров.

"Прогрессивные" также высказались в поддержку создания Службы государственной обороны и перехода на образование на латышском языке на всех уровнях.

Принимая во внимание различия в идеологических взглядах между несколькими партиями, Кариньш предположил, что при формировании коалиции будет также необходимо "согласиться о несогласии" по одному или нескольким вопросам.

На вопрос, есть ли крайний срок, к которому должно стать ясно, какие партии сформируют коалицию, премьер-министр ответил, что сейчас партиям важно продолжать переговоры и что наступило "время для притирания" при выяснении позиции двух новых партнеров, не входящих в нынешнюю коалицию.

Кариньш в четверг и пятницу примет участие в неформальном заседании Европейского совета в Праге (Чехия), и ожидается, что переговоры с партиями о формировании правительства с его участием продолжатся на следующей неделе.

На этой неделе избранные в Сейм партии начали переговоры о формировании коалиции, инициативу которого взял на себя нынешний премьер Кришьянис Кариньш. На переговорах обсуждается формирование коалиции из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также возможное привлечение в коалицию партии "Прогрессивные".