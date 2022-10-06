WSJ: Российская армия - главный поставщик тяжелого вооружения для сил Украины

Российская армия во время хаотичного отступления оставила и большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые у Украины уже почти закончились.

Начальник штаба Украинской артиллерийской дивизии на украинском фронте рассказал журналистам WSJ, что в его подразделении есть четыре недавно захваченных российских самоходных гаубицы "2С19 Мста" калибра 152 мм, а также произведенные в США пушки, а теперь и много боеприпасов советского калибра.

"У русских больше нет огневого преимущества. Перед атакой мы уничтожили все их артиллерийские орудия, а потом начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели дозаправиться и загрузить свои танки. Они просто сбежали и все бросили", - рассказал начальник.

Вместе с оружием, которое было захвачено, когда российская армия в апреле отступала от Киева и других территорий на севере Украины, эти недавние достижения превратили Москву в крупнейшего поставщика вооружения Украине, значительно обойдя США и других союзников в плане количества этого вооружения. Однако поставленное Западом оружие более полное и точное.

Украина захватила 460 российских танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронемашин и 44 реактивные системы залпового огня.

Реальное количество захваченного оружия может быть еще больше, так как не все оно было снято на видео.

Россия в свою очередь также захватывала украинское вооружение, особенно в первые дни войны, когда заняла обширные территории Украины. По подсчетам специалистов, Россия с февраля захватила 109 украинских танков, 15 самоходных артиллерийских устройств и 63 боевые машины пехоты.

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