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WSJ: Российская армия - главный поставщик тяжелого вооружения для сил Украины

rus.tvnet.lv
WSJ: Российская армия - главный поставщик тяжелого вооружения для сил Украины
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Фото: Reuters/ScanPix

Быстрое нападение Украины в Херсонской области, в результате которого в руки украинских солдат попали сотни единиц российской бронетехники, сделало армию России главным поставщиком тяжелого вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Российская армия во время хаотичного отступления оставила и большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые у Украины уже почти закончились.

Начальник штаба Украинской артиллерийской дивизии на украинском фронте рассказал журналистам WSJ, что в его подразделении есть четыре недавно захваченных российских самоходных гаубицы "2С19 Мста" калибра 152 мм, а также произведенные в США пушки, а теперь и много боеприпасов советского калибра.

"У русских больше нет огневого преимущества. Перед атакой мы уничтожили все их артиллерийские орудия, а потом начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели дозаправиться и загрузить свои танки. Они просто сбежали и все бросили", - рассказал начальник.

Вместе с оружием, которое было захвачено, когда российская армия в апреле отступала от Киева и других территорий на севере Украины, эти недавние достижения превратили Москву в крупнейшего поставщика вооружения Украине, значительно обойдя США и других союзников в плане количества этого вооружения. Однако поставленное Западом оружие более полное и точное.

Украина захватила 460 российских танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронемашин и 44 реактивные системы залпового огня.

Реальное количество захваченного оружия может быть еще больше, так как не все оно было снято на видео.

Россия в свою очередь также захватывала украинское вооружение, особенно в первые дни войны, когда заняла обширные территории Украины. По подсчетам специалистов, Россия с февраля захватила 109 украинских танков, 15 самоходных артиллерийских устройств и 63 боевые машины пехоты.

Галерея: Война в Украине

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