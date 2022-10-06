Когда столбик термометра ясно говорит о прохладной погоде за окном, и постепенно начинается отопительный сезон с сухим воздухом в помещениях, кожа также теряет влагу, становится более восприимчивой к различным факторам внешней среды, клетки недостаточно снабжаются питательными веществами и кислородом, т. к. в результате чего также ослабевают защитные силы кожи. Человек, которому приходится жить с дерматитом, все чаще жалуется на дискомфорт, ведь кожа воспаляется, краснеет, зудит.
Дерматит: как не допустить повторного расцвета заболевания?
Как угодить такой проблемной коже, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
Пока кожа здорова и безупречно выполняет свою защитную функцию и регулирует температуру тела, пока через кожу всасываются все необходимые организму вещества и выводятся ненужные шлаки, люди даже не задумываются о здоровье своей кожи. Но как только начинаются воспалительные процессы, и ситуация становится неприятной, приходится думать о том, как поскорее избавиться от этих беспокойных симптомов. Любое воспаление кожи, характеризующееся раздражением и зудом, считается дерматитом. "Хотя причины и виды дерматита могут быть разными, эта проблема почти всегда проявляется одинаково - покраснением, зудом, который иногда сопровождается отеком кожи, шелушением и жжением", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. Она объясняет, как распознать самые распространенные виды дерматита, и дает советы, как максимально успешно уживаться с этим кожным заболеванием.
Неаллергический дерматит. Возникает при воспалении кожи, вызванном раздражающим, химическим веществом (кислоты, щелочи, органические растворители), физическими факторами (обморожение, ожог, солнечный ожог) или механическим повреждением (трение, травма). Тяжесть проявления дерматита зависит от длительности воздействия раздражающего агента, а также от степени чувствительности кожи и ее защитных способностей.
Атопический дерматит. Если в воспалительном процессе участвует иммунная система и изменена барьерная функция кожи, то это называется атопическим дерматитом или хронической экземой. "Атопия - это гиперактивный ответ иммунной системы организма на вещество или фактор. Наиболее распространенными симптомами атопического дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи, но также могут наблюдаться отек кожи, формирование чешуек, шелушение и образование струпьев в местах расчесов", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. В большинстве случаев атопический дерматит является врожденной проблемой, в 90% случаев симптомы заболевания появляются на первом году жизни, когда ребенка начинают прикармливать. В 7-8 лет симптомы атопического дерматита в основном исчезают, но если они сохраняются, то кожное заболевание расценивают как хроническую экзему, которую в течение жизни повторно провоцируют различные факторы: повышение температуры воздуха, повышенное потоотделение, сухость воздуха, вызванная центральным отоплением, слишком теплая одежда, потливость, а также кожные инфекции и употребление различных пищевых продуктов (яйца, продукты из коровьего молока, пшеничная мука, шоколад, цитрусовые), пыльца растений, пылевой клещ, стресс и психоэмоциональные переживания. Однако чаще всего атопический дерматит обостряется именно в осенне-зимний период, когда на улице воздух ветреный и холодный, а в отапливаемых помещениях - жаркий и сухой. Это способствует потере влаги и липидов в коже, она теряет свои защитные способности, становится более сухой, краснеет, возникает зуд и развивается воспаление.
Аллергический дерматит. Это аллергическая реакция кожи, возникающая после физического контакта с каким-либо из аллергенов - химическим веществом, косметикой, ядовитыми растениями, бижутерией, парфюмерией, косметикой, веществами, используемыми в дезинфицирующих средствах и т. д. Для аллергического контактного дерматита характерно появление симптомов в течение первых минут или первых суток после контакта с аллергеном, в этом месте на коже наблюдаются покраснение, зуд, сыпь, припухлость, но только в тех местах, где был контакт кожи с аллергеном. Контактный дерматит никогда не распространяется дальше. Остается только как можно быстрее прекратить контакт с аллергеном, можно использовать антигистаминные препараты, и вскоре аллергическая реакция стихнет. К аллергическим реакциям кожи относится также так называемая крапивница, причиной которой часто являются лекарства, различные пищевые продукты, консерванты, бактерии и даже вирусы. Крапивница возникает внезапно и проявляется в виде зудящих, красных, выпуклых волдырей с бледным центром. Высыпания сопровождаются ощущением жжения", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. Симптомы крапивницы аналогичны реакции, которую можно наблюдать на коже, если случайно наступить босыми ногами на заросли крапивы на лугу. Однако ясно одно - если аллергическим проявлением является крапивница, сыпь держится не дольше суток и вскоре исчезает.
Как помочь пораженной дерматитом коже?
· Профилактически: старайтесь ежедневно избегать контакта с аллергенами и другими раздражающими факторами, если знаете, что именно провоцирует дерматит. Также важно своевременно обратиться к дерматологу, который уточнит тип дерматита и порекомендует правильную тактику лечения.
· Позаботьтесь о защите кожи: используйте эмоленты (смягчители кожи) - лосьоны, кремы, которые увлажняют и смягчают кожу, а также восстанавливают уровень липидов. Если кожа очень сухая и шелушится, отдайте предпочтение более густым, жирным по консистенции кремам и мазям, а для повседневного ухода за кожей и увлажнения подойдут более легкие, быстро впитывающиеся лосьоны. "Очень хорошо, если смягчающие средства содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, натуральные масла - масло примулы вечерней или миндальное масло, масло ши, глицерин, мочевину, декспантенол и липиды", - советует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
· В холодную погоду: желательно использовать кремы, предназначенные для зимнего сезона, которые обеспечивают кожу слоем гидролипидов, защищая ее от действия ветра и влаги. Не забывайте регулярно ухаживать за кожей, а не только тогда, когда дерматит снова даст о себе знать.
· При обострении дерматита: следует принимать назначенные врачом лекарства параллельно ср средствами по ежедневному уходу за кожей. В течение короткого периода времени для облегчения обострения дерматита можно использовать Ккртикостероидные мази, но если дерматит протекает в тяжелой форме, следует принимть иммуномодуляторы последнего поколения (альтернатива кортикостероидам). Правильную схему лечения всегда рекомендует врач. Как только дерматит стихнет, вы должны снова ежедневно использовать смягчающие средства, чтобы обеспечить защитную функцию и предотвратить повторение симптомов дерматита.
· Ежедневная гигиена. Не рекомендуется мыться в очень горячей воде в душе или ванне, поскольку она смывает липидный защитный слой и еще больше сушит кожу. Мыться рекомендуется специальными средствами для смягчения кожи, не содержащими отдушек, красителей и консервантов, в состав которых входят натуральные масла. Такие средства не только очистят кожу, но и покроют ее слоем липидов, образуя защитный слой. После душа важно вытереться мягким полотенцем и нанести на кожу увлажняющее и питательное средство.
· Питание. Для здоровья кожи также важно получать все необходимые минералы и витамины с пищей. В рационе рекомендуется употреблять свежие или вареные овощи, фрукты, яйца, мясные продукты, рыбу, орехи, семечки. Витамины группы А, Е, D и В (особенно В2, В3, В5, В7) важны для кожи, однако также следует принимать и минералы - селен, цинк, железо, кремний, а также ценные жирные кислоты омега 3, 6, 9, которые содержатся в рыбе, различных орехах, масле вечерней примулы. С другой стороны, пристрастие к сладкому и алкоголю может еще больше спровоцировать развитие кожных воспалений.
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