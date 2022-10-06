Дерматит: как не допустить повторного расцвета заболевания?

Атопический дерматит. Если в воспалительном процессе участвует иммунная система и изменена барьерная функция кожи, то это называется атопическим дерматитом или хронической экземой. "Атопия - это гиперактивный ответ иммунной системы организма на вещество или фактор. Наиболее распространенными симптомами атопического дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи, но также могут наблюдаться отек кожи, формирование чешуек, шелушение и образование струпьев в местах расчесов", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. В большинстве случаев атопический дерматит является врожденной проблемой, в 90% случаев симптомы заболевания появляются на первом году жизни, когда ребенка начинают прикармливать. В 7-8 лет симптомы атопического дерматита в основном исчезают, но если они сохраняются, то кожное заболевание расценивают как хроническую экзему, которую в течение жизни повторно провоцируют различные факторы: повышение температуры воздуха, повышенное потоотделение, сухость воздуха, вызванная центральным отоплением, слишком теплая одежда, потливость, а также кожные инфекции и употребление различных пищевых продуктов (яйца, продукты из коровьего молока, пшеничная мука, шоколад, цитрусовые), пыльца растений, пылевой клещ, стресс и психоэмоциональные переживания. Однако чаще всего атопический дерматит обостряется именно в осенне-зимний период, когда на улице воздух ветреный и холодный, а в отапливаемых помещениях - жаркий и сухой. Это способствует потере влаги и липидов в коже, она теряет свои защитные способности, становится более сухой, краснеет, возникает зуд и развивается воспаление.