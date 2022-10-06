Голубева: Без "Прогрессивных" это будет коалиция застоя и регресса

Партия "За!", которая стартовала на выборах вместе с "Для развития Латвии" в объединении "Для развития/За!", не сумела преодолеть 5-процентный барьер и осталась без представительства в Сейме.

Голубева эту неудачу объяснила тем, что у партии "очень требовательный избиратель", кроме того, часть голосов забрала идеологически близкая новая сила - "Прогрессивные".

Голубева признала, что в таких условиях входящие в объединение партии начали оценивать, продолжать ли сотрудничество. Она допустила, что сотрудничество может быть прекращено, так как в конце избирательной кампании она чувствовала между обоими ветвями очень разное понимание по поводу групп общества, к которым необходимо обращаться.

В то же время Голубева выступила в защиту сотрудничества партий в условиях, когда мнения по отдельным вопросам различаются. Она пояснила, что либеральная ниша в Латвии довольно узка, поэтому общество помогает обеспечить, чтобы голоса либеральных избирателей не пропадали и представители были представлены во власти.

Как отметила Голубева, "За" и "Для развитие Латвии" давали возможность либеральной мысли быть представленной в коалиции, и за четыре года удалось "добиться очень много".