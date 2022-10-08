Видео ⟩ Автор подкаста Normāli krievi: русскоязычные Латвии вечно всем недовольны

Отдельно Романова обговорила вопрос о том, как этот пузырь можно прорвать, чтобы интегрировать русскоязычное общество.

"Это нужно делать очень и очень грамотно. Мне кажется, здесь нет какого-то пути из серии: "Вот попробуем - получится или не получится". Мне кажется, что здесь нужна конкретная и очень точная стратегия, в создании которой будут участвовать русскоязычные, лояльные граждане Латвии. Это, мне кажется, самое важное", - считает она.

Романова снова обратилась к партии "За стабильность!" в качестве примера того, как голосуют многие русскоязычные Латвии.

"Возвращаясь к Росликову... Росликов - прекрасен! Опять же, свою роль он выполнил на все 100%, все его видео - это актер на большой сцене, который достучался до народа и которому народ аплодирует. Но опять же - протестное ли это было голосование? Мне кажется, что это было, скорее, голосование по принципу "Мы - русские, значит, мы должны голосовать за русскую партию".

Я, если честно, очень сомневаюсь, что, например, те же самые жители Латгале внимательно изучали программы остальных партий.

Вопрос к остальным партиям. Почему? Почему они не обращались к русскоязычной аудитории? Это уже вопрос, скорее всего, не ко мне. Но выборы показали, что это довольно значительная проблема. Будет ли что-то делаться по этому поводу? Я думаю, что не в ближайшее время точно, потому что пока это очень сильный, очень жаркий и очень больной конфликт", - уверена Романова.

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