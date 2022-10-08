Русскоязычное общество Латвии живет в пузыре и поэтому голосует только за так называемые "русские" партии. Этим и объясняется успех "За стабильность!" и лидера партии - Алексея Росликова. Такое мнение в эфире программы "Кто вам платит?/Дебаты" высказала автор подкаста Normāli krievi Владислава Романова.
Видео ⟩ Автор подкаста Normāli krievi: русскоязычные Латвии вечно всем недовольны
В начале Романова ответила на вопрос о том, почему ее подкаст называется именно Normāli krievi.
"Мне кажется, стоит начать с того, кто вообще такой хороший русский. Есть в латышском языке такое понятие - labais krievs. Это человек, который пытается, скажем так, строить из себя латыша, коим он не является, и привить себе какие-то ценности и особенности, которых у него нет.
То есть это такой небольшой фейк со стороны русских, чтобы влиться, скажем так, в латышское общество.
Нормальный русский, в свою очередь, - это абсолютно адекватный человек. Это с моей стороны была ирония, как можно посмеяться над собой, посмеяться над ситуацией, которая связана с русскоязычными в Латвии", - объяснила она.
Романова прокомментировала результаты выборов, отдельно отметив проход партии "За стабильность!", во главе которой значится Алексей Росликов.
"Если честно, грубости приходят на ум. Но, с другой стороны, начинаешь анализировать вообще всю ситуацию и понимаешь, что те люди, которые голосовали за Росликова, живут в определенном пузыре. К сожалению, проблема пузыря именно русскоязычных в Латвии довольно большая. Больше всего это показали результаты именно в Латгале. И меня поразило удивление Риги и Видземе по поводу того, почему это Латгале отдало такое большое количество голосов именно "За стабильность!", - отметила она.
По мнению Романовой, именно обособленность части русскоязычного общества Латвии позволила Росликову уверенно набрать голоса.
"Русскоязычное общество - это огромный пузырь, которому постоянно все не нравится. Это пузырь, который постоянно всем недоволен. И Росликов, я считаю, очень хорошо, я бы даже сказала, безупречно сыграл именно на эту аудиторию, поднимая такие довольно-таки примитивные и очень популистские вопросы, которые очень и очень классно зашли тому русскоязычному населению Латвии, которое проводит свои будни в большом и, к сожалению, не очень приятном и благоприятном пузыре", - уверена она.
Также она не уверена в необходимости отдельных партий для нужд русскоязычного населения.
"Нужны ли эти партии? Опять же, если мы смотрим на "Согласие", ну, мне кажется, глупо довольно-таки выбирать из всех зол наименьшее. То есть я не считаю, что "Согласие" было адекватной партией.
Да, на фоне Росликова и всего, что он говорит и пропагандирует, они, конечно, выглядят наиболее адекватно, но мы не говорим об адекватности в какой-то высшей степени.
Мне кажется, что такие партии не нужны. Потому что, чем дольше будут партии, которые поддерживают интересы именно русскоязычного населения, тем дольше у нас будет конфликт между латышским и русскоязычным населением. Это лично мое мнение: можно соглашаться, можно не соглашаться. Но, в принципе, какие интересы русских нужно защищать? То есть чем отличаются интересы русскоязычного от интересов всех остальных жителей Латвии?" - рассуждает Владислава.
Отдельно Романова обговорила вопрос о том, как этот пузырь можно прорвать, чтобы интегрировать русскоязычное общество.
"Это нужно делать очень и очень грамотно. Мне кажется, здесь нет какого-то пути из серии: "Вот попробуем - получится или не получится". Мне кажется, что здесь нужна конкретная и очень точная стратегия, в создании которой будут участвовать русскоязычные, лояльные граждане Латвии. Это, мне кажется, самое важное", - считает она.
Романова снова обратилась к партии "За стабильность!" в качестве примера того, как голосуют многие русскоязычные Латвии.
"Возвращаясь к Росликову... Росликов - прекрасен! Опять же, свою роль он выполнил на все 100%, все его видео - это актер на большой сцене, который достучался до народа и которому народ аплодирует. Но опять же - протестное ли это было голосование? Мне кажется, что это было, скорее, голосование по принципу "Мы - русские, значит, мы должны голосовать за русскую партию".
Я, если честно, очень сомневаюсь, что, например, те же самые жители Латгале внимательно изучали программы остальных партий.
Вопрос к остальным партиям. Почему? Почему они не обращались к русскоязычной аудитории? Это уже вопрос, скорее всего, не ко мне. Но выборы показали, что это довольно значительная проблема. Будет ли что-то делаться по этому поводу? Я думаю, что не в ближайшее время точно, потому что пока это очень сильный, очень жаркий и очень больной конфликт", - уверена Романова.
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