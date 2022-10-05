"Победил Кариньш? Серьезно? Я не знаю ни одного человека, кто бы за него голосовал, фальсификация!", "Росликов в Сейме? Страшно представить, как много в обществе людей поверили этому популисту, но такова цена демократии" - два самых популярных и полярных мнения после оглашения результатов выборов в 14-й Сейм. Жители снова проснулись словно в двух разных Латвиях, оба информационных пузыря склеивает лишь возвращение в Сейм олигархов. О факторе Айнара Шлесерса и Айвара Лембергса говорят и первые, и вторые. Но с разной интонацией.
Кто голосовал за Кариньша, сторонники Росликова и провал "Согласия" - Латвия после выборов
Кто голосовал за Кариньша, сторонники Росликова и провал "Согласия" - Латвия после выборов
В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем итоги выборов в 14-й Сейм. Поговорим о главных удивлениях, общих впечатлениях, закономерностях и перспективах нового правительства.
В эфире:
- Артем Липин - журналист RUS TVNET;
- Вадим Радионов - журналист;
- Эрика Сташкевич - главный редактор RUS TVNET;
- Павел Гогнидзе - предприниматель;
- Владислава Романова - автор подкаста Labi Krievi;
- Ивар Иябс - евродепутат ("Для развития/За!"), политолог.
Темы эфира:
- Удивительна ли победа партии премьера Кришьяниса Кариньша? Об электорате "Нового Единства";
- Провал "Согласия" - сюрприз или закономерность? Позиция самой партии и комментарии экспертов;
- Еще один провал - "Для развития/За!" - что погубило партию и каковы последствия?
- Действительно ли русскоязычные "радикализировались"? О факторе Алексея Росликова;
- Этническое голосование и национальный вопрос как топливо для прохождения в Сейм - этот метод себя изжил?
- Европейский взгляд на выбор Латвии и перспективы развития политической арены.
Встречаемся в 18:00 тут или на нашей страничке в Facebook.
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