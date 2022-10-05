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Кто голосовал за Кариньша, сторонники Росликова и провал "Согласия" - Латвия после выборов

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Кто голосовал за Кариньша, сторонники Росликова и провал "Согласия" - Латвия после выборов
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Журналист RUS TVNET Артем Липин, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов
Журналист RUS TVNET Артем Липин, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов Фото: Jānis Škapars/TVNET

"Победил Кариньш? Серьезно? Я не знаю ни одного человека, кто бы за него голосовал, фальсификация!", "Росликов в Сейме? Страшно представить, как много в обществе людей поверили этому популисту, но такова цена демократии" - два самых популярных и полярных мнения после оглашения результатов выборов в 14-й Сейм. Жители снова проснулись словно в двух разных Латвиях, оба информационных пузыря склеивает лишь возвращение в Сейм олигархов. О факторе Айнара Шлесерса и Айвара Лембергса говорят и первые, и вторые. Но с разной интонацией. 

В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем итоги выборов в 14-й Сейм. Поговорим о главных удивлениях, общих впечатлениях, закономерностях и перспективах нового правительства.

В эфире:

  • Артем Липин - журналист RUS TVNET;
  • Вадим Радионов - журналист;
  • Эрика Сташкевич - главный редактор RUS TVNET;
  • Павел Гогнидзе - предприниматель;
  • Владислава Романова - автор подкаста Labi Krievi;
  • Ивар Иябс - евродепутат ("Для развития/За!"), политолог.

Темы эфира:

  • Удивительна ли победа партии премьера Кришьяниса Кариньша? Об электорате "Нового Единства";
  • Провал "Согласия" - сюрприз или закономерность? Позиция самой партии и комментарии экспертов;
  • Еще один провал - "Для развития/За!" - что погубило партию и каковы последствия?
  • Действительно ли русскоязычные "радикализировались"? О факторе Алексея Росликова;
  • Этническое голосование и национальный вопрос как топливо для прохождения в Сейм - этот метод себя изжил?
  • Европейский взгляд на выбор Латвии и перспективы развития политической арены. 

Встречаемся в 18:00 тут или на нашей страничке в Facebook.

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