Кто голосовал за Кариньша, сторонники Росликова и провал "Согласия" - Латвия после выборов

"Победил Кариньш? Серьезно? Я не знаю ни одного человека, кто бы за него голосовал, фальсификация!", "Росликов в Сейме? Страшно представить, как много в обществе людей поверили этому популисту, но такова цена демократии" - два самых популярных и полярных мнения после оглашения результатов выборов в 14-й Сейм. Жители снова проснулись словно в двух разных Латвиях, оба информационных пузыря склеивает лишь возвращение в Сейм олигархов. О факторе Айнара Шлесерса и Айвара Лембергса говорят и первые, и вторые. Но с разной интонацией.