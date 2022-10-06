Против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

В июле против политика возбудили еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации".

Таким образом, это уже третье уголовное дело против политика.

5 сентября по статье о госизмене был осужден журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии. Журналист вину не признал и заявлял, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Кара-Мурза несколько лет был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации были признаны в России нежелательными), а в 2019 году стал вице-президентом американского фонда "Свободная Россия" (также признан "нежелательной организацией" в России). Летом прошлого года, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.