Против политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") возбудили уголовное дело о госизмене, подтвердил агентству ТАСС адвокат Вадим Прохоров. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело, возбужденное против него в этом году.
Против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене
По версии получающего госфинансирование телеканала RT, который первым сообщил о новом уголовном деле против Кара-Мурзы, политика якобы заподозрили в том, что на протяжении нескольких лет он оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, "направленную против безопасности России", получая за это 30 тысяч долларов в месяц.
Следователи ФСБ считают, что политик "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО", передавал ТАСС со ссылкой на источник.
"Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", - цитирует ТАСС адвоката политика Вадима Прохорова.
Он добавил, что Кара-Мурза не признает вину.
На данный момент Кара-Мурза уже находится под арестом - в апреле его заключили в СИЗО по уголовному делу о "фейках" о российской армии. Поводом стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Тогда же его включили в реестр физлиц-"иноагентов".
В июле против политика возбудили еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации".
Таким образом, это уже третье уголовное дело против политика.
5 сентября по статье о госизмене был осужден журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии. Журналист вину не признал и заявлял, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.
Кара-Мурза несколько лет был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации были признаны в России нежелательными), а в 2019 году стал вице-президентом американского фонда "Свободная Россия" (также признан "нежелательной организацией" в России). Летом прошлого года, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.
Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы страршего, умершего в 2019 году. В 2015-2017 годах Кара-Мурза-младший попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом") писала, что перед первой госпитализацией за ним следили сотрудники ФСБ. Кара-Мурза добивался возбуждения уголовного дела о своем отравлении, но его так и не завели.