"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение во время состоявшейся сегодня встречи договорились об общих позициях по вопросам кризисного управления, приоритетам правительства и национальной политике, сообщил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс журналистам после встречи представителей партий.
У нас одни взгляды на язык и гражданство: Дзинтарс об "Объединенном списке"
"У нас есть общее понимание того, как должна функционировать государственная власть в условиях кризиса", - сказал Дзинтарс.
Говоря о приоритетах правительства, он отметил, что оно должно уделить особое внимание повышению конкурентоспособности и экономическому росту Латвии, равномерному развитию регионов и демографической политике.
По словам Дзинтарса, обе партии разделяют схожие ценности и в области национальной политики - по вопросам госязыка, гражданства и иммиграции.
Один из лидеров ОС Улдис Пиленс отметил, что был приятно удивлен уровнем взаимопонимания по фундаментальным вопросам, включая понимание того, в каком политическом положении находится страна в данный момент. "Общая атмосфера показывает, что мы на правильном пути. Главное сейчас - не терять темп", - сказал он.
Как сообщалось, ОС и Нацобъединение выступают за формирование коалиции из трех партий с участием "Нового Единства", в свою очередь "Новое Единство" предлагает сформировать расширенную коалицию с участием партии "Прогрессивные".
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