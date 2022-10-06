У нас одни взгляды на язык и гражданство: Дзинтарс об "Объединенном списке"

"У нас есть общее понимание того, как должна функционировать государственная власть в условиях кризиса", - сказал Дзинтарс.

Говоря о приоритетах правительства, он отметил, что оно должно уделить особое внимание повышению конкурентоспособности и экономическому росту Латвии, равномерному развитию регионов и демографической политике.

По словам Дзинтарса, обе партии разделяют схожие ценности и в области национальной политики - по вопросам госязыка, гражданства и иммиграции.

Один из лидеров ОС Улдис Пиленс отметил, что был приятно удивлен уровнем взаимопонимания по фундаментальным вопросам, включая понимание того, в каком политическом положении находится страна в данный момент. "Общая атмосфера показывает, что мы на правильном пути. Главное сейчас - не терять темп", - сказал он.

Как сообщалось, ОС и Нацобъединение выступают за формирование коалиции из трех партий с участием "Нового Единства", в свою очередь "Новое Единство" предлагает сформировать расширенную коалицию с участием партии "Прогрессивные".