В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и страны Запада должны предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России, если она попытается применить ядерное оружие, сообщает Русская служба BBC.
СМИ: Зеленский призвал нанести превентивный удар по России, Кремль ответил
"Что должно сделать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!", - сказал Зеленский.
Также президент Украины подчеркнул, что мир никогда не простит применения ядерного оружия ни президенту РФ, ни самой России.
В ответ на это пресс-секретать президента России Дмитрий Песков заявил, что "заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Запад разжигает ядерную войну", и назвала Зеленского "монстром, руками которого могут уничтожить планету".
Позже заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев так прокомментировал заявление президента Украины: "Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных".
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров попытался смягчить эффект от слов президента Украины, заявившего о необходимости превентивного удара в случае, если Россия попытается применить ядерное оружие, пишет Русская служба BBC.
"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет", - заявил пресс-секретарь президента.
Никифоров заявил, что, говоря о превентивном ударе, президент Украины имел в виду период до начала полномасштабного вторжения российских военных.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, относились именно к превентивным", - пояснил Никифоров.
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