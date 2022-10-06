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СМИ: Зеленский призвал нанести превентивный удар по России, Кремль ответил

rus.tvnet.lv
СМИ: Зеленский призвал нанести превентивный удар по России, Кремль ответил
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HIMARS во время учений
HIMARS во время учений Фото: Tony Overman/AP/picture alliance

В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и страны Запада должны предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России, если она попытается применить ядерное оружие, сообщает Русская служба BBC.

"Что должно сделать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!", - сказал Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что мир никогда не простит применения ядерного оружия ни президенту РФ, ни самой России.

В ответ на это пресс-секретать президента России Дмитрий Песков заявил, что "заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Запад разжигает ядерную войну", и назвала Зеленского "монстром, руками которого могут уничтожить планету".

Позже заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев так прокомментировал заявление президента Украины: "Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных".

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров попытался смягчить эффект от слов президента Украины, заявившего о необходимости превентивного удара в случае, если Россия попытается применить ядерное оружие, пишет Русская служба BBC.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет", - заявил пресс-секретарь президента.

Никифоров заявил, что, говоря о превентивном ударе, президент Украины имел в виду период до начала полномасштабного вторжения российских военных.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, относились именно к превентивным", - пояснил Никифоров.

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