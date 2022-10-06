СМИ: Зеленский призвал нанести превентивный удар по России, Кремль ответил

"Что должно сделать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!", - сказал Зеленский.